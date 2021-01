Willow Grove est fondée en 1817 par des réfugiés noirs. La plupart d'entre eux sont d'anciens esclaves afro-américains à qui on offre la liberté et des terres pour avoir combattu les Britanniques pendant la guerre de 1812. Ils reçoivent des permis pour vivre, avec peu de soutien, sur des terres qui s'avèrent peu cultivables. Lorsqu'ils tentent de subvenir temporairement à leurs besoins à Saint John, qui se trouve à proximité, ils se heurtent à des restrictions racistes. Mais les résidants défendent leurs droits et forment une communauté florissante.

Les pionniers noirs qui ont fondé Amber Valley vers 1910 atteignent le Nord après avoir échappé aux lois racistes et à la violence du sud des États-Unis. Remplis d'espoir pour leur famille, ils parviennent à gagner leur vie au cœur d'une végétation dense et marécageuse, mais continuent à subir une discrimination raciale, notamment les mesures gouvernementales qui empêchent d'autres personnes d'origine africaine de s'établir au Canada. Grâce à la persévérance et au travail acharné de ses résidants, Amber Valley devient toutefois une communauté florissante.

Malgré le siècle qui les sépare, les deux communautés surmontent des obstacles et remportent des victoires similaires, et contribuent toutes les deux au succès des Canadiens noirs des générations futures.

À propos des timbres

Conçus par Lara Minja, de Lime Design inc., et illustrés par Rick Jacobson, ces timbres s'appuient sur des photos d'archive des membres des deux communautés, sur des cartes de leurs emplacements respectifs et sur des images des différents moyens de transport utilisés par les pionniers pour voyager vers leur nouvelle vie au Canada.

Imprimée par Lowe-Martin, cette série comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC de chaque motif et deux plis Premier Jour officiels, un pour chaque vignette.

Les timbres et les articles de collection sont disponibles en ligne à postescanada.ca/achat.

