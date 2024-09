Hommage au civisme - Un citoyen du Centre-du-Québec honoré pour son courage et son altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, félicitent M. Benoit Richard, un résident du Centre-du-Québec, qui s'est vu décerner une médaille lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour l'acte courageux qu'il a accompli en 2021.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

M. Benoît Richard

Dans la nuit du 5 avril 2021, Benoit Richard est réveillé brusquement par un bruit sourd. Il a aperçu par la fenêtre un véhicule qui a fait une sortie de route. Il s'est rendu sur les lieux en camionnette, pour éclairer la scène de l'accident. M. Richard a alors constaté que le véhicule a sectionné un poteau d'Hydro-Québec, pour ensuite subir un violent capotage et terminer sa course sur le côté, dans le fossé. Il est alors retourné chez lui pour demander à sa conjointe d'appeler le 911, avant de se rediriger vers le véhicule accidenté. Le jeune conducteur était inconscient. Le capot a alors commencé à s'embraser. M. Richard a utilisé un extincteur, mais le feu ne s'est pas éteint. Il a donc mouillé son chandail dans l'eau du fossé et l'a placé sur le visage et la tête du conducteur qui commençait à se réveiller. Puisque l'incendie a pris de l'ampleur, M. Richard a saisi le chauffeur par les bras pour l'extirper du véhicule, mais ses jambes étaient coincées sous le tableau de bord. En bougeant un peu, le conducteur est parvenu à se déprendre et M. Richard a pu le sortir et l'éloigner à une distance sécuritaire du véhicule. Quelques instants plus tard, la voiture a complètement flambé et les ambulanciers ont emmené le jeune conducteur, sain et sauf.

Citations

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Benoit Richard, tout comme les 19 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« Confronté à une situation critique, M. Benoit Richard a démontré une bravoure hors du commun. Avec une présence d'esprit admirable, il a agi rapidement, utilisant tous les moyens à sa disposition pour libérer la victime. Sa débrouillardise et son courage ont permis de sauver la vie de cette personne, alors que les flammes ravageaient le véhicule. Cet acte héroïque reste un exemple de courage et de détermination pour l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

Lien connexe :

La description des actes de civisme est accessible sur Québec.ca : À propos de l'Hommage au civisme | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

