Hommage au civisme - Un citoyen des Laurentides honoré pour son courage et son altruisme

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, félicite M. Denys Wery, un résident des Laurentides qui s'est vu décerner une médaille lors de la 35e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour un acte courageux qu'il a accompli en 2020.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'hôtel du Parlement de Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 5 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 personnes ont obtenu une mention d'honneur.

M. Denys Wery

Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2020, à Saint-Jérôme, la conjointe de Denys Wery entend un bruit sourd. Elle constate alors qu'une voiture est montée sur son terrain avant et a percuté l'arbre du voisin de plein fouet. Prise de panique, elle réveille son conjoint et appelle ensuite le 911. M. Wery sort sur les lieux de l'accident pour aller porter secours aux passagers. La voiture est couchée sur le côté. M. Wery entreprend d'ouvrir le toit ouvrant de la voiture, mais ce dernier est très solide et refuse de céder. Il aperçoit le conducteur qui dort au fond de la voiture. M. Wery sent une forte odeur de gaz qui s'échappe de la voiture et de petites flammes ont pris naissance sous le capot. Il doit agir vite pour sauver le conducteur. Il grimpe donc sur le côté de la voiture et parvient à faire céder la vitre de la porte. Le conducteur commence alors à se réveiller, mais il est en état de choc. M. Wery attrape l'homme par les aisselles et entreprend de le sortir du véhicule en flammes, mais la ceinture de sécurité lui donne du fil à retordre. Il se brûle légèrement le bras à cause des flammes qui se rapprochent, mais parvient finalement à extirper l'homme du véhicule à temps.

« Je suis honoré de souligner aujourd'hui le courage dont ont fait preuve ces 16 héroïnes et héros qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Denys Wery, tout comme les 15 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner la profonde humanité dont a fait preuve M. Denys Wery, un résident de la circonscription de Saint-Jérôme. Son acte de bravoure va au-delà du devoir de citoyen d'agir en bon samaritain : il a risqué sa vie pour sauver celle d'une autre personne. Je tiens à le féliciter pour son geste exceptionnel et pour cette distinction fort méritée. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

La description des actes de civisme est accessible sur le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

