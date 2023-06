Hommage au civisme - Un citoyen de Laval honoré pour son courage et son altruisme

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, félicite M. Nicolas Llorens, un résident de la région qui s'est vu décerner une mention d'honneur lors de la 35e édition de l'Hommage au civisme, pour un acte courageux qu'il a accompli en 2020.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'hôtel du Parlement de Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 5 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 personnes ont obtenu une mention d'honneur.

M. Nicolas Llorens

Le 8 mai 2020 en début de soirée, Nicolas LLorens berce son bébé en regardant la rivière des Prairies par la fenêtre de son salon. Il remarque une embarcation chavirée et deux têtes qui sortent de l'eau. Les personnes ne semblent pas en mesure de regagner leur embarcation. Sachant que l'eau est très froide à ce moment de l'année et qu'elles risquent de dériver vers un rapide, il décide d'aller prêter main-forte aux plaisanciers. Il embarque sur son kayak et se dirige vers eux. Malgré le courant de la rivière, il arrive près de l'embarcation chavirée en moins de 10 minutes. Il y trouve deux hommes et une femme vêtus de vestes de sauvetage. Il leur offre de les aider à regagner la rive au plus vite, pour éviter l'hypothermie. Un des hommes accepte, mais ses mains sont à ce point gelées qu'il a du mal à lâcher la carlingue du bateau à laquelle il s'est accroché. Avec l'aide de la femme, il parvient finalement à monter à l'arrière du kayak. Lorsqu'ils arrivent à la rive de Laval, ils sont attendus par les pompiers, qui prennent en charge l'homme dès sa sortie de l'eau et l'enveloppent dans des couvertures. M. Llorens retourne ensuite auprès des pêcheurs toujours dans la rivière, pour les rassurer en attendant que les pompiers viennent les repêcher en bateau pneumatique.

Citations

« Je suis honoré de souligner aujourd'hui le courage dont ont fait preuve ces 16 héroïnes et héros qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Nicolas Llorens, tout comme les 15 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner la grande humanité dont a fait preuve un citoyen de ma région, M. Nicolas Llorens. Son acte de bravoure va au-delà du devoir de citoyen : il a risqué sa vie pour sauver celle d'une autre personne. Je tiens à le féliciter pour son geste exceptionnel. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

Lien connexe

La description des actes de civisme est accessible sur le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice, 418 208-7423, [email protected]