Hommage au civisme - Un citoyen de Lanaudière honoré pour son courage et son altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, félicitent M. Jean-Pierre Paradis. Ce résident s'est vu décerner une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour son acte courageux qu'il a accompli en 2022.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

M. Jean-Pierre Paradis

Le 16 janvier 2022, vers 2 heures du matin, Jean-Pierre Paradis est rentré chez lui en voiture après son quart de travail. Il roulait sur l'autoroute 40, juste au-dessus de la rivière L'Assomption, lorsqu'il a aperçu de la fumée dans la nuit. Sans attendre, M. Paradis a appelé le 911 en mode mains libres et a pris la prochaine sortie, pour trouver la source de l'incendie. Il est resté en ligne avec la personne répartitrice pour lui indiquer le plus précisément possible le lieu de l'incendie. Suivant la fumée noire, il est arrivé devant une maison en flammes et en a donné l'adresse à la répartitrice. Comme aucun résident n'était dehors et qu'un véhicule se trouvait dans le stationnement, notre candidat a cogné de toutes ses forces à la porte d'entrée pour alerter les occupants. Au bout d'un long moment, une jeune adolescente lui a ouvert. Il lui a alors dit de sortir, car la maison brûlait, mais elle est retournée dans sa chambre et a fermé la porte. M. Paradis est alors entré dans la maison pour avertir les autres occupants du danger. Il a enfin vu la jeune fille sortir de la maison pieds nus et enroulée dans une douillette. Il n'a pas vu les autres occupants sortir, mais il a ensuite appris qu'un couple et trois jeunes étaient sur place au moment de l'incendie. À leur arrivée, les pompiers ont aidé M. Paradis à sortir de la maison. Il avait respiré une quantité importante de fumée et toussait beaucoup. Il avait des nausées et était en état de choc. Après quelques heures passées à l'hôpital pour surveiller son état, il a enfin pu rentrer chez lui.

Citations

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Jean-Pierre Paradis, tout comme les 19 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« Les actions posées par M. Paradis en janvier 2022 démontrent sa profonde humanité, son courage et son souci pour le bien-être de son prochain. Son intervention rapide et audacieuse lui a permis de sauver des vies tout en risquant la sienne. C'est un honneur pour moi de souligner son acte de bravoure, qui incite l'admiration des citoyennes et citoyens de Repentigny et de toute Lanaudière. Je tiens à le féliciter pour son geste exceptionnel. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« Risquer sa vie sans hésiter pour sauver celle d'une autre personne requiert une bonne dose de courage. Je suis honorée de joindre ma voix à celles de mes collègues pour rendre hommage à M. Jean-Pierre Paradis, résident de Repentigny, pour ce geste de bravoure exceptionnel! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

Lien connexe

