Hommage au civisme - Un citoyen de la Mauricie honoré pour son courage et son altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, félicitent M. François Letendre. Ce résident de La Tuque s'est vu décerner une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour l'acte courageux qu'il a accompli en 2022.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieu-rement.

François Letendre

Le 16 mars 2022, François Letendre a commencé un nouvel emploi à l'usine de papier WestRock. Il travaillait de nuit en tant que journalier opérateur. Aux environs de 3 heures du matin, lui et deux collègues ont constaté qu'une pièce de l'agitateur devait être remplacée. Un agitateur est une immense cuve munie d'un broyeur qui pompe la pâte de papier vers des réservoirs. Les travailleurs ont effectué les mesures de cadenassage de la machine. Cependant, le câble de traction était mal placé au cours de la manœuvre et s'est emmêlé dans une hélice de l'agitateur. Le câble s'est enroulé autour de la chaussure de sécurité d'Alain Grenier, qui se trouvait en haut de la machine. Ce dernier, puissamment tiré vers le bas de la cuve, s'est mis à crier. Immédiatement, François Letendre a saisi son collègue par le torse et l'a retenu de toutes ses forces en haut de la machine. La tâche n'était pas facile puisque M. Grenier est costaud et que le câble d'un pouce de diamètre exerçait une très forte traction vers le bas. En bougeant la jambe vigoureusement, M. Grenier est parvenu à se débarrasser de sa chaussure et par le fait même, du câble. Toutefois, il s'est fracturé trois métatarses et a eu le gros orteil disloqué. M. Letendre est ensuite parvenu à installer son collègue sur une passerelle, en sécurité.

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. François Letendre, tout comme les 19 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner la profonde humanité dont a fait preuve M. Letendre. Il détenait les connaissances et les compétences et sa rapidité de réaction a permis de sauver la vie de l'un de ses collègues. Son acte de bravoure va au-delà du devoir citoyen de bon samaritain : il a couru des risques pour sauver la vie d'une autre personne. Je tiens à le féliciter pour ces gestes exceptionnels ainsi que pour sa vitesse de réaction. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

La description des actes de civisme est accessible sur Québec.ca : À propos de l'Hommage au civisme | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

