Hommage au civisme - Un citoyen de la Gaspésie honoré pour son courage et son altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, félicitent M. Jimmy Côté, un citoyen de la région qui s'est vu décerner une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour l'acte courageux qu'il a posé en 2021.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

M. Jimmy Côté

Jimmy Côté dormait paisiblement chez lui quand, vers 6 h 30 du matin, il a reçu un appel de son père, Martin Côté. Ce dernier était en panique, il criait qu'il se trouvait dans l'eau froide et qu'il avait besoin d'aide. Jimmy a deviné que son père est allé pêcher seul au lac à Joe, comme il en a l'habitude, et qu'il était en mauvaise posture. Il s'est habillé en vitesse, a prévenu sa conjointe de la situation et a sauté dans sa camionnette, direction lac à Joe, dans un secteur très boisé et isolé. Arrivé sur les lieux, Jimmy a aperçu la tête de son père par moments à la surface de l'eau, pratiquement au milieu du lac. L'homme se trouvait près de son embarcation chavirée. Jimmy s'est précipité dans le lac, au secours de son père. Arrivé près de lui, ce dernier lui a dit qu'il avait les jambes coincées dans le câblage de l'ancre du canot. Il a alors plongé dans l'eau glacée pour libérer son père et le ramener vers la rive. Des membres de la famille les y attendaient et leur ont fourni des vêtements secs en attendant les pompiers et les ambulanciers, qui sont arrivés 30 minutes plus tard.

Citations

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Jimmy Côté, tout comme les 19 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« Je suis honoré de souligner le courage extraordinaire de M. Jimmy Côté, qui a risqué sa propre vie pour sauver celle de son père, prisonnier des eaux glacées du lac à Joe. Son acte héroïque, qui lui a valu une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, est un exemple éclatant de dévouement et de bravoure. Le gouvernement du Québec est fier de reconnaître ces gestes exceptionnels qui illustrent le meilleur de notre société. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

Lien connexe :

La description des actes de civisme est accessible sur Québec.ca : À propos de l'Hommage au civisme | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

