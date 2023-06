Hommage au civisme - Des citoyens du Centre-du-Québec honorés pour leur courage et leur altruisme

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, félicite Mme Ophélie Lamontagne et M. Jimmy Ouellette, deux résidents du Centre-du-Québec, qui se sont vu décerner une mention d'honneur lors de la 35e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont accomplis en 2019.

À l'occasion de cette cérémonie, tenue aujourd'hui à l'hôtel du Parlement de Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 5 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 personnes ont obtenu une mention d'honneur.

Mme Ophélie Lamontagne

Le 21 décembre 2019, quatre jeunes skieuses de compétition se retrouvent sur les pentes du mont Gleason, à Tingwick. Angélique, Ophélie, Mathilde et Sarah-Maude s'engagent dans le tout nouveau remonte-pente quadruple du centre de ski. Mais Sarah-Maude glisse sur le siège alors que celui-ci continue d'avancer. Elle n'arrive pas à se redresser, ce qui empêche les jeunes filles d'abaisser la barre de sécurité. La chaise prend de l'altitude et Sarah-Maude continue de glisser. Ses amies doivent la retenir à bout de bras pour l'empêcher de tomber sur la pente. Elles appellent à l'aide pour que quelqu'un arrête le remonte-pente. Un moniteur de la station de ski constate la détresse des jeunes filles et entreprend de détacher un matelas couvrant un poteau pour le placer sous Sarah-Maude, dans le but d'amortir sa chute. Les candidates sont à bout de force et très soulagées de pouvoir laisser tomber leur amie en toute sécurité sur le matelas.

M. Jimmy Ouellette

Le 4 décembre 2019, vers 21 heures, Jimmy Ouellette circule sur la route 162 en direction de Victoriaville, avec sa conjointe et le fils de celle-ci. Soudain, le véhicule devant lui se met à zigzaguer avant de faire un tonneau et de se retrouver à l'envers dans le fossé. Alarmé, Jimmy s'immobilise sur l'accotement et se dirige vers le véhicule accidenté. Il voit alors un homme qui lève le pouce pour répondre. Une femme est avec lui à l'avant, et à l'arrière, un jeune garçon. Il tente d'ouvrir les portières de la voiture, mais elles se sont verrouillées lors de l'accident. Un feu a pris naissance à l'avant de la voiture. Jimmy entreprend alors de casser les vitres de la voiture à l'aide du bâton de hockey de son fils pour qu'il puisse sortir les personnes coincées à l'intérieur. Il parvient ensuite à extirper les trois passagers du véhicule en flammes.

« Je suis honoré de souligner aujourd'hui le courage dont ont fait preuve ces 16 héroïnes et héros qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. Mme Angélique Bertrand, Mme Ophélie Lamontagne et M. Jimmy Ouellette, tout comme les 13 autres récipiendaires, sont des exemples de courage et d'altruisme pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner la profonde humanité dont ont fait preuve Mme Ophélie Lamontagne et M. Jimmy Ouellette, des résidents de la circonscription d'Arthabaska. Leurs actes de bravoure vont au-delà du devoir de citoyen d'agir en bon samaritain : ils ont risqué leur vie pour sauver celle d'autres personnes. Je tiens à les féliciter pour ces gestes exceptionnels ainsi que pour leur vitesse de réaction. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

La description des actes de civisme est accessible sur le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

