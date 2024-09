Hommage au civisme - Des citoyens de l'Estrie honorés pour leur courage et leur altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, félicitent Mme Thérèse Fournier et M. Émile Goulet. Ces deux résidents de l'Estrie se sont vu décerner une médaille et une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont posés en 2021 et en 2022.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

Mme Thérèse Fournier

Le 20 janvier 2021, Thérèse Fournier a rendu visite à Marcel Goulet, son ex-conjoint. Elle est d'ailleurs devenue son aidante naturelle puisqu'il se déplace en fauteuil roulant. Apportant les repas, elle a vu de la fumée s'échapper de la porte-patio de M. Goulet et a entendu un grondement sourd. En s'approchant, elle a constaté que M. Goulet s'était projeté sur son balcon et que son fauteuil était renversé à l'intérieur de son logement. Puisque le balcon est au rez-de-chaussée, Mme Fournier a enjambé le garde-corps pour le rejoindre. Elle a appelé à l'aide. Le feu a gagné en intensité et a fait éclater la porte-patio. Les flammes atteignaient maintenant M. Goulet à différents endroits de son corps. Mme Fournier a alors enlevé son manteau pour tenter d'éteindre les flammes. Au bout de quelques minutes, les pompiers sont enfin arrivés, mais ont fait savoir à Mme Fournier qu'ils devaient attendre l'autorisation de leurs supérieurs avant d'intervenir. Mue par l'adrénaline, Mme Fournier a soulevé le corps de son ami pour l'approcher du garde-corps. Un homme est alors venu l'aider à faire basculer M. Goulet dans la neige, toujours la proie des flammes. Mme Fournier et M. Goulet ont ensuite été transportés au Centre hospitalier de Granby. M. Goulet est décédé la journée même en raison de l'importance de ses brûlures.

M. Émile Goulet

Le 23 juillet 2022, M. Émile Goulet revenait du verger familial avec son père. Alors qu'il circulait sur la route à 90 km/h, M. Goulet a appelé sa conjointe en mode mains libres, car il venait de se faire piquer par une abeille et se sentait mal. Peu de temps après avoir raccroché, il a perdu conscience. Émile a remarqué que son père ne lui répondait pas et que la camionnette déviait vers la voie de gauche. Ayant déjà conduit, Émile s'est alors assis sur les genoux de son père, a pris le contrôle du volant et a retiré le pied de son père de l'accélérateur. Il a ensuite entrepris de stationner le véhicule dans l'accotement de la voie à contresens, d'appliquer les freins et de mettre le levier de vitesse en position Park. Peu de temps après, Chantal Ouellette, la mère d'Émile, a rappelé son conjoint, car elle s'inquiétait de son état. Émile lui a répondu et l'a informée que son père dormait les yeux ouverts et qu'il ne respirait pas. Elle a alors appelé le 911 et s'est dirigée vers le verger. En chemin, elle a remarqué la camionnette de son conjoint, s'est emparé de sa trousse d'Epipen et a injecté le médicament à Charles, qui a fait un choc anaphylactique. Puisqu'elle est médecin de famille, elle lui a prodigué les premiers soins en attendant l'arrivée des ambulanciers. Charles Goulet a lentement repris connaissance et retrouvé peu à peu sa respiration.

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. Mme Thérèse Fournier et M. Émile Goulet, tout comme les 18 autres récipiendaires, sont des exemples de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

« Les gestes exceptionnels dont Mme Thérèse Fournier et M. Émile Goulet ont fait preuve méritaient amplement d'être soulignés. Les gens de l'Estrie peuvent être fiers de les compter dans leurs communautés. Au péril de sa vie, Mme Fournier a tout fait pour venir en aide à M. Marcel Goulet. Par sa vivacité d'esprit, M. Émile Goulet a contribué à sauver la vie de son père. Au nom des gens de l'Estrie, je leur dis bravo pour leur héroïsme. »

« Je suis très fière de voir un jeune citoyen de Brome-Missisquoi, Émile Goulet, compter parmi les 20 récipiendaires honorés pour les actes de civisme qu'ils ont posés. Le courage et le sang-froid dont il a fait preuve dans ces circonstances difficiles afin de porter secours à un membre de sa famille en danger, méritent d'être soulignés et récompensés. »

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

