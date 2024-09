Hommage au civisme - Des citoyens de Chaudière-Appalaches honorés pour leur courage et leur altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le député de la Beauce-Nord, M. Luc Provençal, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours et le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, félicitent Mme Ariel Cliche, M. Kevin Vaillancourt et M. Gaby Lamontagne. Ces trois résidents de Chaudière-Appalaches se sont vu décerner deux médailles et une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont accomplis en 2021 et en 2022.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

Mme Ariel Cliche

Le 10 avril 2022, Mme Ariel Cliche, 13 ans, a décidé d'aller jouer à la balle avec son chien Duster sur le terrain de soccer près de chez elle. Elle a écouté de la musique avec ses écouteurs. Il a beaucoup plu dans les derniers jours, ce qui a fait monter le niveau des cours d'eau. Soudain, Duster a refusé d'aller chercher la balle et a pointé dans la direction opposée. Curieuse, Ariel a retiré ses écouteurs et a perçu des cris de jeunes enfants au loin, vers la rivière Savoie. En s'approchant, elle a aperçu un garçon de 6 ou 7 ans qui lui implorait de l'aider à sauver son ami, tombé dans la rivière. Le jeune garçon, âgé lui aussi de 6 ou 7 ans, a tenté de garder la tête hors de l'eau tout en essayant d'attraper une branche. Il se trouvait à quelques mètres de la rive, mais le courant était très fort et l'eau s'avérait glaciale. Ariel a aperçu un tronc d'arbre sur lequel elle a grimpé pour tenter d'attraper le garçon, mais le tronc a cédé sous son poids et elle s'est retrouvée à l'eau elle aussi. Elle lui a demandé d'arrêter de se débattre et est parvenue à le saisir par le capuchon et à le diriger vers la berge. Il a alors réussi à sortir de l'eau, mais il était sous le choc et frigorifié. En larmes, il a remercié Ariel. Elle a ensuite accompagné les garçons vers chez eux sur une certaine distance, pour s'assurer qu'ils se rendaient en sécurité.

M. Kevin Vaillancourt

Le 9 septembre 2022, en fin de soirée, Kevin Vaillancourt se trouvait chez ses parents, lorsqu'ils ont remarqué un véhicule qui filait à toute allure sur le rang Double. Quelques instants plus tard, ils ont entendu un bruit sourd. Pensant tout de suite à un accident, Kevin a demandé à sa mère d'appeler le 911 et est sorti, suivi de son père. Le rang n'est pas éclairé, mais ils pouvaient apercevoir des flammèches qui semblaient provenir d'un poteau électrique. À bord de son camion, notre candidat s'est approché du lieu de l'accident. Il a enfin aperçu le véhicule renversé dans le fossé, laissant échapper de petites flammes. Il a alors su qu'il devait faire très vite. Kevin a mis quelques minutes pour ouvrir la portière cabossée. Il a constaté que le conducteur affalé au fond du véhicule était inconscient. Le feu progressait rapidement, alors il a empoigné l'homme sous les aisselles et l'a traîné à 10 mètres de la voiture, qui flambait complètement quelques secondes plus tard. L'homme a commencé tranquillement à se réveiller. Il semblait en état d'ébriété. Les pompiers volontaires et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux de l'accident une vingtaine de minutes plus tard et la victime a été transportée à l'hôpital.

M. Gaby Lamontagne

Le 4 septembre 2022, en matinée, Gaby Lamontagne roulait en voiture avec sa conjointe et ses deux fils. Ils se rendaient au chalet familial, en Beauce. Ils circulaient sur l'autoroute 20 lorsque M. Lamontagne a aperçu un homme qui a enjambé le rebord de sécurité, sur le pont de la rivière Chaudière. Craignant qu'il ne veuille mettre fin à ses jours, M. Lamontagne a emprunté la sortie la plus près, a stationné son véhicule dans un cul-de-sac, a demandé à sa conjointe d'appeler le 911 et s'est précipité à la rescousse du jeune homme. Celui-ci pleurait et tenait des propos incohérents. M. Lamontagne lui a adressé la parole doucement pour tenter de le dissuader de commettre l'irréparable. Il s'est rapproché peu à peu du jeune homme en se rendant compte que ce dernier avançait son corps vers le bord du pont. Gaby Lamontagne a alors mis une main sur l'épaule de l'homme tout en continuant de le rassurer. Il l'a empoigné à bras-le-corps, a appuyé ses pieds sur la structure du garde-fou et est parvenu à le faire basculer vers l'arrière. M. Lamontagne a continué de rassurer le jeune homme et de lui dire qu'il pouvait obtenir de l'aide. Des policiers sont arrivés et ont emmené ce dernier dans un centre hospitalier, où il y a séjourné pendant plusieurs semaines pour soigner son état.

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. Mme Ariel Cliche, M. Kevin Vaillancourt et M. Gaby Lamontagne, tout comme les 17 autres récipiendaires, sont des exemples de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« J'ai eu l'occasion de rencontrer Ariel à l'été 2022 pour lui témoigner tout mon respect et mon admiration à son égard à la suite de son acte de bravoure. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société québécoise, via mon collègue ministre de la Justice, qui souligne son courage et son altruisme. Un honneur bien mérité. La Beauce est fière de toi, Ariel. C'est un privilège pour moi d'assister à cet important événement. »

Luc Provençal, député de la Beauce-Nord

« C'est avec fierté et admiration que je félicite les personnes récompensées dans le cadre de la cérémonie Hommage au civisme et qui représentent la région de Chaudière-Appalaches. Il faut du courage pour sauver la vie d'une personne en danger et chacune de ces trois personnes a fait preuve de grand altruisme et de présence d'esprit dans ces situations urgentes. Merci pour vos gestes exceptionnels; votre profonde humanité mérite d'être honorée. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Rendre hommage à des personnes qui ont fait preuve d'altruisme et de courage revêt toujours un caractère héroïque. Aujourd'hui, nous sommes fiers de Mme Ariel Cliche, de M. Kevin Vaillancourt et de M. Gaby Lamontagne de Chaudière-Appalaches, qui ont reçu une reconnaissance lors de la cérémonie Hommage au civisme pour leur acte plus grand que nature. Bravo et merci à chacun de vous! »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

