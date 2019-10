Hommage à l'excellence du leadership en santé au Canada : le Temple de la renommée médicale canadienne annonce ses lauréats de 2020

LONDON, ON, le 10 oct. 2019 /CNW/ - William L. Orovan, MD, président du Temple de la renommée médicale canadienne (TMRC), a annoncé aujourd'hui que les personnes suivantes ont été sélectionnées pour être intronisées au TRMC en 2020 :

Harvey Max Chochinov, OC OM MD PhD FRCPC FRSC FCAHS | Winnipeg (Man.)

Éminent professeur de psychiatrie à l'Université du Manitoba, ses publications marquantes sur les dimensions psychosociales des soins palliatifs ont aidé à définir les compétences de base des intervenants et les normes en matière de soins de fin de vie.

Jean Gray, CM MD FRCPC FRCP FCAHS | Halifax (N.-É.)

Admirée pour ses vastes connaissances de la pharmacothérapie et son dévouement à la pratique factuelle, elle a préconisé des études rigoureuses sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments afin d'améliorer les pratiques d'ordonnance.

La vénérable Jeanne Mance | Montréal (Qc)

Après avoir quitté la France en 1642 pour se rendre à Montréal, qui était à l'époque une bourgade reculée, elle a fondé un petit hôpital de campagne, l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui a servi la population canadienne pendant 375 ans.

Marco Marra, OBC PhD FRSC FCAHS | Vancouver (C.-B.)

Chef du projet d'Oncogénomie personnalisée de BC Cancer, l'une des premières applications du séquençage du génome entier dans un contexte clinique. Les chercheurs utilisent des renseignements provenant de milliers de génomes de cancer individuels et de transcriptomes pour identifier des cibles thérapeutiques prometteuses chez des patients individuels.

Joseph B. Martin, OC MD PhD | Boston (MA)

Ancien doyen de la Faculté de médecine de Harvard, il s'est distingué par sa capacité à promouvoir la collaboration dans l'établissement et l'élargissement des bases institutionnelles de l'enseignement de la médecine et des sciences en Amérique du Nord.

Annette O'Connor, OC MScN PhD FCAHS FRSC | Ottawa (Ont.)

Ses interventions novatrices de mobilisation active des patients dans leur propre traitement pour les aider à prendre des décisions concertées avec les médecins et les fournisseurs de soins ont aidé à faire du respect du point de vue du patient un élément accepté de la pratique médicale éclairée exercée avec compassion.

Les lauréats intronisés au Temple de la renommée médicale canadienne sont des citoyens canadiens dont le leadership exemplaire et les contributions exceptionnelles à la médecine et aux sciences de la santé, au Canada ou à l'étranger, ont donné lieu à des améliorations extraordinaires de la santé humaine. Leur travail peut prendre la forme d'une seule contribution méritoire ou d'une vie entière de réalisations exceptionnelles. Par leur exemple, ces pionniers dans leur domaine sont une source d'inspiration pour les jeunes Canadiennes et Canadiens qui songent à faire carrière en sciences de la santé.

Ces chefs de file canadiens et internationaux seront honorés lors d'une cérémonie tenue en association avec la Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique, le 17 avril 2020, à Vancouver (C.-B.). « Le Temple de la renommée médicale canadienne est fier d'accueillir ces six personnes dont les contributions exceptionnelles à la santé ont amélioré le Canada et le monde entier », a déclaré le Dr Orovan. « Les répercussions de leur travail sont bien documentées. Ils et elles ont mérité leur place aux côtés de nos 137 lauréats.

« Au nom de l'Université de la Colombie-Britannique, je tiens à féliciter sincèrement les lauréats exceptionnels de cette année, qui ont apporté des contributions vraiment remarquables à l'innovation médicale », a déclaré le Dr Dermot Kelleher, doyen de la Faculté de médecine et vice-président, Santé, à l'Université de la Colombie-Britannique. « En tant qu'hôte de la cérémonie d'investiture de 2020, nous sommes ravis d'accueillir les lauréats de cette année et d'autres membres estimés de la communauté médicale du Canada à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour honorer et célébrer l'impact remarquable que les lauréats de cette année ont eu sur l'avancement de la santé. »

La cérémonie d'investiture de 2020 est parrainée par l'Association médicale canadienne en collaboration avec Gestion financière MD, commanditaire des étudiants en médecine. À l'échelle locale, une quarantaine d'étudiants en médecine sont invités à assister à la cérémonie.

« Les lauréats de cette année ont grandement contribué à l'avancement et à l'amélioration de la médecine et des sciences de la santé et nous sommes ravis de les voir reconnus aujourd'hui », a déclaré le Dr Sandy Buchman, président de l'Association médicale canadienne. « Nous sommes également heureux d'accueillir à la cérémonie les hommes et les femmes qui sont l'avenir de la médecine. Le leadership des médecins n'a pas d'âge et nous devons continuer à soutenir et à encadrer nos jeunes leaders, aujourd'hui et tous les jours. »

Pour des biographies plus détaillées et des photos: http://www.cdnmedhall.org/fr/investiture.

À PROPOS DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE

Le Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC) célèbre les héros canadiens dont le travail fait progresser la santé au Canada et dans le monde, et il favorise l'émergence de générations futures de professionnels de la santé en offrant aux jeunes des programmes locaux et nationaux d'éducation, des bourses d'études et des distinctions. Cet hommage durable à la riche histoire médicale du Canada est présenté dans notre hall virtuel à www.cdnmedhall.org.

À PROPOS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L'UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Classée parmi les meilleures écoles de médecine du monde, la Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique (UCB) est la cinquième en importance en Amérique du Nord pour le nombre d'inscriptions en médecine, et elle compte parmi les chefs de file en science et en exercice de la médecine. En 2004, l'UCB a lancé son programme distribué de premier cycle en médecine - le premier du genre au Canada - qui a permis d'offrir la formation en médecine sur les campus et dans les hôpitaux et les cliniques de la province. À l'heure actuelle, la Faculté compte quatre sites géographiques distincts : les Programmes médicaux de l'Île, du Nord, de Vancouver-Fraser et du Sud. Dans l'ensemble de la province, plus de 12 000 enseignants et membres du personnel forment la prochaine génération de médecins et de professionnels de la santé, font des découvertes remarquables et aident à créer des voies vers une meilleure santé pour les collectivités de la province et du monde entier.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

