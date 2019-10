Home Trust migre son infrastructure de TI dans IBM Cloud

La migration dans IBM Cloud transforme les opérations en offrant une flexibilité, une sécurité et un accès à des technologies de valeur supérieure, dont l'IA

TORONTO, le 17 oct. 2019 /CNW/ - IBM annonce aujourd'hui que Home Trust Company (« Home Trust »), une société de fiducie basée au Canada et réglementée par le gouvernement fédéral, a terminé la migration de son infrastructure de TI dans IBM Cloud. En migrant dans le nuage, Home Trust peut désormais accéder à des services informatiques flexibles et évolutifs à la demande au moyen d'une solution rentable.

En adoptant IBM Cloud, Home Trust peut également avoir accès à du stockage, du réseautage, des serveurs et à d'autres services infonuagiques , tout en conservant la gestion de ses plateformes et de ses applications. L'opération de migration a été exécutée en toute transparence, causant une interruption minime. Home Trust a transféré son infrastructure à l'aide des solutions IBM Cloud for VMWare afin de réduire le risque que comporte le déplacement de grandes quantités de données sécurisées. De plus, en adoptant IBM Cloud, Home Trust peut désormais accéder à des technologies de valeur supérieure, dont l'IA, afin de favoriser l'innovation.

« Pour de nombreuses institutions financières, la modernisation de systèmes centraux peut perturber les activités d'affaires sous-jacentes et nuire à l'efficacité », affirme Victor DiRisio, chef du service de l'information chez Home Trust. « En choisissant IBM Cloud, nous avons été en mesure de moderniser notre environnement de TI tout en réalisant les bénéfices économiques que permet l'informatique en nuage. Nous sommes assurés que les nouvelles solutions peuvent être utilisées immédiatement, déployées rapidement et que nous pouvons par conséquent offrir une expérience client supérieure. »

« Les clients du secteur des services financiers adoptent des stratégies infonuagiques hybrides afin de stimuler l'innovation et de répondre aux besoins changeants des clients numériques d'aujourd'hui, tout en gérant la sécurité et les exigences réglementaires », affirme Frank Attaie, vice-président, IBM Cloud. « Par la migration des flux de travail critiques dans IBM Cloud, Home Trust est en mesure de développer les offres numériques innovatrices que ses clients demandent, tout en préservant une visibilité et un contrôle de bout en bout. »

À propos de Home Trust

Home Trust est la filiale opérationnelle principale de Home Capital Group Inc., une société publique inscrite à la Bourse de Toronto. Home Trust est une société de fiducie réglementée par le gouvernement fédéral offrant des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, la titrisation de produits hypothécaires résidentiels, des prêts aux consommateurs et des services de cartes de crédit. De plus, Home Trust offre des dépôts par l'entremise de courtiers et de planificateurs financiers et par Oaken Financial, une marque s'adressant directement aux consommateurs. Home Trust exerce également des activités au nom de sa filiale et propriété exclusive, Home Bank. Autorisée à exercer ses activités au Canada, la société possède des bureaux en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Québec et au Manitoba.

À propos d'IBM

Pour davantage de renseignements au sujet d'IBM Cloud, visitez le : ibm.com/cloud .

SOURCE IBM Canada Ltée

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias, Jill MacRae, Directrice, Relations avec les investisseurs, jill.macrae@hometrust.ca; Alicia Ali, Communications externes IBM, Alicia.Ali@ibm.com

Related Links

www.ibm.com