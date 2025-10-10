Cette évolution stratégique regroupe la majorité des magasins sous sa bannière la plus dynamique, élargissant l'accès aux collections haut de gamme et préparant le terrain pour une croissance future.

MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Groupe Must Société (anciennement Groupe Home Société) annonce aujourd'hui une importante initiative de changement d'image de marque : ses magasins Home Société, initialement conçus comme un regroupement des marques de mobilier Maison Corbeil, MUST, Jardin de Ville et La Galerie du Meuble, porteront désormais le nom Must Société. Ce changement stratégique vise à unifier la présence en magasin de l'entreprise sous sa bannière la plus reconnue et à la croissance la plus rapide, en cohérence avec le site transactionnel mustsociete.com, lancé plus tôt cette année. Le changement de nom touche neuf magasins, dont ceux de Toronto, Mississauga, Ottawa, Montréal et Laval.

Home Société devient MUST SOCIÉTÉ (Groupe CNW/Groupe Must Société)

«Ce changement d'image est une étape charnière dans notre stratégie de croissance,» a déclaré Walid Laaraba, président du Groupe Must Société. «L'objectif est de rassembler nos marques sous une même bannière afin de clarifier notre positionnement auprès de la clientèle et de renforcer de manière significative la notoriété de notre concept. En consolidant nos activités sous Must Société, nous créons une identité plus cohérente et plus forte, qui résonne auprès de nos clients et simplifie leur expérience d'achat, autant en ligne qu'en magasin.»

Une bannière unifiée pour une offre bonifiée

Le choix d'adopter la bannière Must Société constitue une évolution naturelle pour l'entreprise. Le lancement en 2025 du site mustsociete.com , réunissant sous une même plateforme en ligne les cinq enseignes du groupe, a été accueilli très positivement par la clientèle et a confirmé la pertinence d'une identité unifiée.

L'un des principaux avantages pour les consommateurs réside dans l'élargissement de l'offre. Tous les magasins Must Société proposeront désormais des marques canadiennes et européennes haut de gamme et emblématiques, dont plusieurs étaient jusque-là réservées à certaines enseignes comme Maison Corbeil. Cela fait de chaque magasin une destination incontournable pour l'ameublement moyen et haut de gamme, avec des collections telles que Four Hands, Kartell, Ligne Roset et bien d'autres.

Si les magasins Home Société changent de nom, le groupe tient toutefois à préserver l'héritage local de ses autres enseignes. Les deux magasins Maison Corbeil de la grande région de Montréal ainsi que les deux magasins La Galerie du Meuble à Québec conserveront leur identité propre.

Investir dans un avenir cohérent

Ce changement d'image s'inscrit dans une stratégie plus large d'investissement dans la croissance et l'expérience client. Parmi les projets à venir :

Nouveau siège social : En octobre 2025, Groupe Must Société inaugurera officiellement son tout premier siège social regroupant toutes ses équipes à Laval.

En octobre 2025, Groupe Must Société inaugurera officiellement son tout premier siège social regroupant toutes ses équipes à Laval. Nouveau concept de magasin-entrepôt : Le magasin et l'entrepôt de Mirabel seront transformés en un magasin-entrepôt MUST SOCIÉTÉ, offrant des produits issus de toutes les enseignes du groupe.

La transition sera visible dès le début octobre, avec l'installation d'une nouvelle signalisation dans les magasins de Toronto et de Montréal. Le changement complet d'image de toutes les succursales désignées devrait être achevé d'ici le début de 2026.

Des images sont disponibles ici .

À PROPOS DU GROUPE MUST SOCIÉTÉ

Groupe Must Société est un leader de l'ameublement intérieur et extérieur moyen et haut de gamme, avec 17 magasins au Québec et en Ontario. Son portefeuille comprend les enseignes Maison Corbeil, MUST, Jardin de Ville, Prune Les Fleurs et La Galerie du Meuble. Groupe Must Société s'engage à conjuguer style, qualité et fonctionnalité dans chacune de ses collections.

mustsociete.com

SOURCE Groupe Must Société

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Sundae Creative, Kiesha Telesforo, [email protected]; Kevin Pacheco, [email protected]