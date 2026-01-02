NEW YORK, 2 janvier 2026 /CNW/ - HKC Corporation a confirmé sa participation à l'International Consumer Electronics Show (CES 2026), qui se tiendra du 6 au 9 janvier 2026 au Las Vegas Convention Center (LVCC). Les visiteurs peuvent retrouver HKC Corporation sur le kiosque 30739 dans le Hall Sud 1, où l'entreprise présentera ses plus récentes percées en matière de technologie d'affichage conçue pour la création professionnelle, les jeux immersifs et les applications de sports électroniques.

HKC Corporation présente des innovations avancées en matière d'affichage au CES 2026

Motivée par sa vision globale, « Propulser la prochaine ère du jeu et de la création », HKC Corporation continue de faire progresser les performances des écrans grâce à des innovations en matière d'ingénierie de dalles, de systèmes de rétroéclairage et de traitement intelligent de l'image. Au CES 2026, HKC Corporation présentera une gamme complète de produits couvrant ses trois marques principales : HKC, KOORUI et ANTGAMER. Chaque marque répond à des scénarios d'utilisation et à des exigences de performance distincts, mettant collectivement en valeur les capacités complètes de HKC en matière de création, de jeu et de sports électroniques compétitifs.

HKC : Faire progresser la technologie d'affichage pour la création et le jeu haut de gamme

L'un des faits saillants de la présentation de HKC est le lancement mondial du HKC M10 Ultra, le premier moniteur au monde doté d'un rétroéclairage MiniLED RVB. Doté de 1 596 zones de gradation physique et de 4 788 zones de contrôle des couleurs RVB, le M10 Ultra assure une coordination précise de la lumière et des couleurs. Il offre une large couverture des gammes de couleurs sRGB, DCI-P3, Adobe RGB et BT.2020, avec une luminosité maximale pouvant atteindre 1 600 nits. Conçu pour les développeurs de jeux 3A et les créateurs professionnels, le M10 Ultra représente une avancée majeure dans la technologie de rétroéclairage des moniteurs.

KOORUI : Expansion de l'immersion pour les jeux de simulation

KOORUI présentera le S4941XO, un moniteur OLED ultra-large de 49 pouces avec une résolution DQHD et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Le format d'écran étendu et les performances de rafraîchissement élevées sont adaptés pour les jeux de course et de simulation. De plus, KOORUI dévoilera de nombreux moniteurs convenant à un large éventail de cas d'utilisation ludique et créative.

ANTGAMER : Repousser les limites de la performance dans les sports électroniques

Suite au lancement à mi-année du moniteur ANT257PF avec dalle FAST TN 750 Hz, ANTGAMER présente un nouveau produit phare au CES 2026 : le ANT275PQ Ultra. Basé sur une dalle IPS HMO, ce modèle est le moniteur LCD QHD offrant le taux de rafraîchissement le plus élevé au monde. Il prend en charge jusqu'à 1080 Hz en mode HD et intègre le traitement d'image alimenté par l'IA pour offrir des performances à vitesse extrême pour les jeux FPS compétitifs.

HKC Corporation invite les médias, les partenaires industriels et les amateurs de jeux du monde entier à visiter le kiosque 30739 dans le Hall Sud 1 au CES 2026.

Site web :

https://hkcdisplay.com/

https://koorui.com/

http://www.antgamer.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853609/HKC_Corporation_Showcases_Advanced_Display_Innovations_CES_2026.jpg

SOURCE HKC Corporation

CONTACT : Adresse électronique : [email protected]