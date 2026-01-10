LAS VEGAS, le 10 janv. 2026 /CNW/ - HKC Corporation a attiré une attention importante et soutenue lors de l'édition 2026 de l'International Consumer Electronics Show (CES 2026), alors que son stand au Las Vegas Convention Center est devenu l'une des destinations les plus animées du salon. Sous le thème mondial de sa marque, « Powering the Next Era of Play & Creation », HKC a présenté un portefeuille complet de technologies d'affichage couvrant la création professionnelle, les jeux immersifs et les sports électroniques.

HKC Corporation présente des innovations avancées en matière d'affichage au CES 2026 (PRNewsfoto/HKC Corporation)

Le M10 Ultra, premier moniteur au monde doté d'un rétroéclairage RVB MiniDEL, était au cœur de la présentation de HKC. Le M10 Ultra offre une résolution UHD avec deux modes de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz et 330 Hz, une luminosité HDR maximale de 1600 nits et une prise en charge des espaces de couleur BT.2020, DCI-P3, Adobe RGB et sRGB. Les démonstrations en direct de ses performances précises de co-contrôle de la lumière et des couleurs ont suscité un intérêt constant de la part des créateurs professionnels et des amateurs de jeux haut de gamme. Était également présenté le M9 Pro, premier moniteur de jeu IA 5K de HKC, combinant une résolution 5K, un rétroéclairage MiniDEL, la technologie Fast IPS et l'optimisation d'image AIPQ fondée sur l'IA pour soutenir les flux de travail avancés de création et de jeu. D'autres modèles, dont les UG27DU, GS27UKP et UG25SF, ont mis en évidence les atouts de HKC pour les écrans à taux de rafraîchissement ultra élevé, OLED et pour les sports électroniques de compétition.

Sous la marque KOORUI, plusieurs produits OLED ont suscité un fort intérêt lors des démonstrations pratiques. Parmi les principaux produits exposés, mentionnons le moniteur OLED ultra-large de 49 po S4941XO avec résolution DQHD et taux de rafraîchissement de 240 Hz, le moniteur OLED 4K 240 Hz S3241XO conçu pour les jeux vidéo et la création professionnelle, et l'écran QD-OLED X7 Plus, offrant des images immersives et des performances de réponse ultra rapides.

La zone sports électroniques d'ANTGAMER a attiré l'attention en présentant l'ANT275PQ Ultra avec modes QHD/540Hz et HD/1080Hz commutables, le premier écran 1080 Hz au monde, aux côtés du moniteur bimode OLED ANT275ZQE et du premier moniteur de jeu 750 Hz au monde, l'ANT257PF. Des démonstrations de jeu en direct ont mobilisé des joueurs professionnels et des représentants des médias.

Tout au long du CES 2026, le stand de HKC a accueilli des acheteurs et des partenaires de plusieurs marchés internationaux, avec des discussions continues sur place reflétant un fort intérêt commercial. Grâce à son importante présence au CES 2026, HKC Corporation continue de renforcer sa position dans le domaine de l'innovation en matière d'affichage à l'échelle mondiale.

