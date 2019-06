Hiver 2019-2020 - YQB se réjouit de la bonification de l'offre internationale d'Air Transat à Québec

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) salue avec enthousiasme la décision d'Air Transat de bonifier son offre internationale au départ et à destination de Québec (YQB) pour la période hivernale 2019-2020. En effet, la compagnie aérienne compte offrir plus de vols pour la Floride et Cuba, en plus d'intensifier sa présence sur le corridor Québec-Paris.

« Nous nous réjouissons de la décision d'Air Transat de bonifier encore une fois son offre de vols sur la France et sur des destinations soleil prisées des gens de Québec », a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB. « Cette décision est le résultat d'une collaboration de tous les instants et témoigne de la volonté d'Air Transat de bien servir les gens de la grande région de Québec et d'y amener des touristes à l'année. Nous partageons avec Air Transat et l'ensemble de la communauté la conviction que Québec et ses attraits hivernaux ont de quoi charmer les touristes », a-t-il ajouté.

Bonification hiver 2019-2020

Destination Dates Fréquence Nouveauté Paris, France À partir du 19 décembre 2 vols par semaine Ces vols débutaient auparavant à la mi-février Fort Lauderdale, États-Unis À partir du 5 novembre 4 vols par semaine du 5 novembre au 17 décembre et 5 vols par semaine par la suite Ajout d'un vol par semaine sur l'ensemble de la saison Holguin, Cuba À partir du 24 décembre 2 vols par semaine Ajout d'un vol par semaine

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

