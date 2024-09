Des chefs de file de l'industrie aborderont les sujets suivants : défis liés à la sécurité de l'IA, solution du dernier kilomètre de la gestion des risques liés à l'information des tiers, résilience des rançongiciels et avenir de la main-d'œuvre en cybersécurité à la conférence HITRUST Collaborate

FRISCO, Texas, 13 septembre 2024 /CNW/ - HITRUST , le chef de file de la gestion du risque d'entreprise, de la sécurité de l'information et des garanties de conformité, a annoncé aujourd'hui la tenue de sa conférence annuelle HITRUST Collaborate, qui aura lieu du 1er au 3 octobre 2024 au Omni Frisco Hotel at The Star à Frisco, au Texas. L'événement offre aux dirigeants du domaine de la gestion des risques en matière de cybersécurité l'occasion d'approfondir des sujets essentiels, notamment les défis associés à l'IA, la résilience des entreprises face aux rançongiciels, l'avenir de la main-d'œuvre en cybersécurité et l'accès à l'assurance contre les cyberrisques.

À la conférence HITRUST Collaborate, vous entendrez des chefs de file de l'industrie parler des défis en matière de gestion des risques liés à la cybersécurité et participerez à des discussions prospectives pour obtenir des renseignements exploitables afin de renforcer la position de sécurité de votre organisation. L'événement de trois jours mettra en vedette les voix les plus importantes de l'industrie, notamment :

Allan « Ransomware Sommelier » Liska, architecte principal de la sécurité et spécialiste des rançongiciels, Recorded Future

Josh Ladeau , chef de la direction, Trium Cyber Insurance Services

, chef de la direction, Trium Cyber Insurance Services David Houlding , directeur, Stratégie mondiale en matière de sécurité et de conformité dans le secteur de la santé, Microsoft

, directeur, Stratégie mondiale en matière de sécurité et de conformité dans le secteur de la santé, Microsoft Robert Booker , directeur principal de la stratégie, vice-président exécutif, HITRUST

, directeur principal de la stratégie, vice-président exécutif, HITRUST M.K. Palmore , directeur - Bureau du chef de la sécurité de l'information - Google Cloud et président, Cyversity

, directeur - Bureau du chef de la sécurité de l'information - Google Cloud et président, Cyversity Deidre Diamond , fondatrice et chef de la direction de CyberSN, fondatrice de Secure Diversity, et membre du conseil d'administration de Cyversity

« Notre objectif pour la conférence HITRUST Collaborate est de fournir à nos clients les connaissances nécessaires pour s'adapter et rester à l'affût des menaces émergentes et des changements réglementaires dans la mission de gestion des risques informatiques, a déclaré Blake Sutherland, vice-président exécutif de l'engagement sur le marché, HITRUST. « Le programme de cette année regorge de connaissances spécialisées et de stratégies réalisables pour aider les organisations non seulement à rester conformes, mais aussi à renforcer leur position et leurs équipes globales en matière de sécurité. »

Principaux sujets abordés à HITRUST Collaborate 2024 :

S'adapter aux risques émergents grâce à l'assurance de l'IA

IA : Comprendre, gérer et communiquer les risques? Êtes-vous en sécurité?

La menace des rançongiciels et l'impératif de la résilience

Moins de 1 % des certifications HITRUST présentent des violations : La pertinence et la fiabilité sont essentielles

Cyberassurance : Défis de l'industrie et rôle dans la gestion des risques liés à l'information

Construire la main d'œuvre commerciale de demain : Stratégies pour attirer, développer et retenir les talents

Gestion des risques liés aux tiers (information) : Résoudre le dernier kilomètre avec l'application HITRUST TRPM

La participation à HITRUST Collaborate 2024 offre des avantages inestimables, y compris la façon de s'adapter aux menaces émergentes et aux changements réglementaires et de rester à l'avant-garde des solutions pratiques pour la certification et la conformité HITRUST, ainsi que sur la façon de tirer parti de la certification HITRUST comme outil de différenciation des marchés concurrentiels, et sur les stratégies de réseautage et de collaboration avec les chefs de file de l'industrie. Les participants peuvent obtenir jusqu'à 24 crédits de formation professionnelle continue.

Vous trouverez le programme complet et les détails de l'inscription à la conférence HITRUST Collaborate 2024 ici .

À propos de HITRUST

HITRUST, le chef de file de la gestion des risques d'entreprise, de la sécurité de l'information et des garanties de conformité, offre un système de certification pour l'application et la validation des contrôles de sécurité, de protection des renseignements personnels et d'IA, éclairés par plus de 50 normes et cadres. L'approche adaptative aux menaces qui visent les entreprises offre la solution la plus pertinente et fiable, y compris de multiples ensembles de contrôle sélectionnables et traversables, plus de 100 firmes d'évaluation indépendantes, des examens et des certifications centralisés de la qualité et une puissante plateforme SaaS alimentant son programme et son écosystème. Depuis plus de 17 ans, HITRUST est à la tête de l'industrie de l'assurance et est aujourd'hui largement reconnue comme la solution la plus fiable pour établir, maintenir et démontrer des capacités de sécurité pour la gestion des risques et la conformité.

