La collaboration vise à continuer de gagner en popularité après l'annonce de la plateforme OhmX par Nabsys en octobre 2023.

PROVIDENCE, Rhode Island, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Hitachi High-Tech America, Inc. (« HTA »), en collaboration avec Nabsys, annonce un bond en avant stratégique dans la recherche en génomique grâce à l'acquisition prévue par HTA de 50 instruments OhmX pour appuyer le programme conjoint « RAMP UP ». RAMP UP, le programme Rapid Application to Market Penetration User Partnerships, vise à propulser la technologie de pointe de cartographie génomique électronique dans les mains des chercheurs pour une analyse inégalée des variantes structurelles du génome entier.

La plateforme OhmX, qui a été mise à la disposition de certains clients dans le cadre d'un accès précoce, a été commercialisée en octobre 2023 et marque une nouvelle ère dans l'analyse à haute résolution des variantes structurelles (VS) du génome entier. La plateforme met à profit des détecteurs électroniques de nanocanaux exclusifs pour balayer l'ADN marqué de poids moléculaire élevé et effectuer l'assemblage de génome de novo pour l'analyse des VS. Nabsys et HTA ciblent des applications dans la recherche sur le cancer, les maladies rares, la thérapie cellulaire et génique et la génomique fonctionnelle en rendant la plateforme OhmX, une solution évolutive et précise pour l'analyse des VS du génome entier, accessible à la communauté de recherche par le biais du programme RAMP UP.

Tsuyoshi Ogino, directeur général de la Division de la recherche moléculaire et du diagnostic à HTA, a exprimé son enthousiasme à l'égard de ce partenariat, déclarant : « RAMP UP marque un moment charnière dans notre engagement à faire progresser la recherche génomique. Les capacités de la plateforme OhmX s'harmonisent parfaitement avec notre vision de stimuler l'innovation qui a un impact significatif sur les découvertes scientifiques. »

Barrett Bready, M.D., fondateur et chef de la direction de Nabsys, a fait écho aux sentiments de M. Ogino, disant : « Les variantes structurelles sont fondamentales pour comprendre la variation et la maladie génomiques. Toutefois, leur complexité et leur coût sont prohibitifs. OhmX change ce paradigme, démocratisant véritablement la génomique et habilitant les chercheurs grâce à une solution rentable, facile à utiliser et à haut rendement pour une analyse précise des VS. Nous sommes ravis de collaborer au programme RAMP UP avec notre partenaire Hitachi High-Tech America. »

Les variantes structurelles constituent une partie importante de la variation génomique et ont d'énormes implications pour la recherche et le diagnostic des maladies. Malgré leur importance, l'analyse des VS a été limitée en raison des coûts élevés, des complexités informatiques et des lacunes des outils. La plateforme OhmX surmonte ces obstacles, permettant aux utilisateurs d'améliorer la fréquence et la précision de l'analyse des variations structurelles à moindre coût.

À propos de Nabsys

La mission de Nabsys est de faire progresser la compréhension de la maladie, d'accroître le rendement diagnostique et d'améliorer les résultats pour les patients en permettant une analyse de routine, précise et rentable de la variation structurelle génomique. Située à Providence, Rhode Island, Nabsys emploie un groupe interdisciplinaire croissant de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres professionnels dévoués à l'avancement de l'analyse génomique.

À propos d'Hitachi High-Tech America, Inc.

Hitachi High-Tech America, Inc. (HTA) est une société affiliée mondiale privée qui exerce ses activités au sein des sociétés du groupe Hitachi. HTA vend et entretient de l'équipement de fabrication de semi-conducteurs, des instruments analytiques, des instruments scientifiques et des produits biologiques, ainsi que de l'équipement industriel, des appareils électroniques et des matériaux électroniques et industriels. HTA est vouée à une collaboration fructueuse et rentable avec des entreprises de premier plan dans le monde, avec une orientation vers la fourniture à ses clients de produits et services de qualité supérieure à des prix justes et concurrentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://xcmg-europe.de/en/xcmg-europe-en/ .

