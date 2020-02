Historique des transactions de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. visant des parts de fiducie de European Residential Real Estate Investment Trust

TORONTO, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (« Gestion 1832 ») publie aujourd'hui les transactions qu'elle a effectuées par le passé au nom de certains fonds qu'elle gère à l'égard de parts de fiducie (les « parts de fiducie ») de European Residential Real Estate Investment Trust (« REIT »), dont le siège social se situe au 11, rue Church, bureau 401, à Toronto (Ontario) M5E 1W1. Aucun rapport à l'égard de ces transactions n'a été déposé jusqu'à présent.

Le 24 septembre 2019, REIT a procédé à un placement de 40 185 000 parts de fiducie (le « placement de septembre ») par voie de prospectus. Gestion 1832 a acquis 11 500 000 de ces parts au nom de fonds d'investissement qu'elle gère, portant ainsi sa participation à environ 22,80 % des parts de fiducie émises et en circulation de REIT (le « premier événement à déclaration obligatoire »). Elle a payé un total de 47 725 000,00 $, soit 4,15 $ la part.

Juste avant le premier événement à déclaration obligatoire, Gestion 1832 détenait 1 614 627 parts de fiducie, c'est-à-dire approximativement 9,31 % des parts de fiducie émises et en circulation, tandis qu'immédiatement après, elle en possédait 13 114 627, soit quelque 22,80 %. Cette acquisition a accru sa participation d'environ 13,49 %.

Entre le 25 septembre et le 5 novembre 2019 (la « période intermédiaire »), Gestion 1832 a acquis un total de 997 154 parts de fiducie au nom de fonds d'investissement qu'elle gère, dont 963 350 par le truchement de la Bourse de croissance TSX Inc. (« TSXV ») et 33 804 au moyen du programme de réinvestissement des distributions de REIT. Elle a payé un total de 4 539 683,67 $ et un prix variant de 4,30 $ à 4,77 $ la part. Cette acquisition a augmenté sa participation d'environ 1,73 % depuis le premier événement à déclaration obligatoire.

Le 6 novembre 2019, Gestion 1832 a acquis 293 700 parts de fiducie par le truchement de la TSXV au nom de fonds d'investissement qu'elle gère, portant ainsi sa participation à environ 25,03 % des parts de fiducie émises et en circulation (le « deuxième événement à déclaration obligatoire »). Elle a payé un total de 1 409 760,00 $, soit 4,80 $ la part.

Juste avant le deuxième événement à déclaration obligatoire, Gestion 1832 détenait 14 111 781 parts de fiducie, c'est-à-dire approximativement 24,52 % des parts de fiducie émises et en circulation, tandis qu'immédiatement après, elle en possédait 14 405 481, soit quelque 25,03 %. Les parts de fiducie acquises dans le cadre du deuxième événement à déclaration obligatoire et les 997 154 achetées pendant la période intermédiaire ont haussé la participation de Gestion 1832 d'environ 2,24 % par rapport au premier événement à déclaration obligatoire.

Le 8 novembre 2019, Gestion 1832 a acquis 15 000 autres parts de fiducie par le truchement de la TSXV et détient depuis un total de 14 420 481 parts de fiducie. Le 18 décembre 2019, REIT a procédé à un placement de 30 915 400 parts de fiducie (le « placement de décembre ») par voie de prospectus, ce qui a réduit le pourcentage des parts de fiducie détenues par Gestion 1832. Juste avant le placement de décembre, Gestion 1832 détenait environ 25,06 % des parts de fiducie émises et en circulation, tandis qu'immédiatement après, elle en possédait quelque 16,30 %. Gestion 1832 comprend que, juste avant le placement de décembre, elle détenait approximativement 7,23 % des titres avec droit de vote émis et en circulation de REIT, qui incluent les parts de fiducie et les parts de société en commandite de catégorie B (les « parts de catégorie B ») de ERES Limited Partnership, une filiale de REIT. Immédiatement après, elle en détenait environ 6,26 %. Les parts de catégorie B, qui se veulent l'équivalent économique des parts de fiducie, sont échangeables contre des parts de fiducie et sont assorties de parts à droit de vote spécial représentant des droits de vote dans REIT.

Gestion 1832 a acquis des parts de fiducie au nom de fonds d'investissement qu'elle gère à des fins de placement et non dans le but d'exercer un contrôle sur REIT ou d'en prendre la direction. Elle pourrait à l'avenir acquérir de nouvelles parts ou en vendre selon la conjoncture ou d'autres facteurs pertinents.

Conformément aux règles du système d'alerte rattachée aux transactions susmentionnées, une déclaration sera déposée aujourd'hui dans le profil de REIT sur le site de SEDAR à www.sedar.com. On peut également l'obtenir auprès de Gestion 1832.

À propos de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Constituée en vertu des lois de l'Ontario, Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire des Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils de même qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs, à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

