Historica Canada souligne les 35 ans des Minutes du patrimoine avec une nouvelle série de vidéos

TORONTO, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Historica Canada souligne le 35e anniversaire de ses emblématiques Minutes du patrimoine en lançant une nouvelle série de vidéos dans laquelle des personnalités canadiennes de renom reviennent sur leurs Minutes préférées et sur l'impact durable de cette série tant aimée.

Que signifie être Canadien ? Depuis 35 ans, les Minutes du patrimoine nous aident à découvrir les personnes, les moments et les idées qui ont façonné le Canada. Elles célèbrent nos réalisations, reconnaissent nos défis et nous rappellent que la compréhension de notre passé nous aide à bâtir un avenir meilleur. Speed Speed

Présentées pour la première fois en 1991, les Minutes du patrimoine sont une collection de courts métrages de 60 secondes qui dépeignent des personnalités, des événements et des récits marquants de l'histoire du Canada. Depuis leur lancement, plus de 100 Minutes du patrimoine ont été produites; elles ont rejoint des publics de toutes les générations et sont devenues une composante incontournable du paysage culturel canadien. L'an dernier seulement, les Minutes ont été vues plus de 38 millions de fois à la télévision, dans les salles de classe, au cinéma et sur les plateformes numériques.

Au fil des ans, la série a donné lieu à d'innombrables moments et répliques mémorables. La plus emblématique est peut-être tirée de la Minute du patrimoine consacrée au Dr Wilder Penfield, dans laquelle une patiente s'exclame : « Je sens des toasts, docteur. Des toasts qui sont en train de brûler ! » -- une réplique désormais bien ancrée dans l'imaginaire culturel canadien.

« Toute une génération de Canadiens a littéralement grandi avec la première génération de Minutes dans les années 1990, tout comme des millions d'autres l'ont fait depuis que nous les avons relancées en 2012 », a déclaré Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada, l'organisme de bienfaisance qui produit les Minutes. « L'une de leurs grandes forces est de donner vie à notre passé de manière profondément humaine, en racontant, à hauteur d'homme, les histoires de Canadiens qui ont trouvé la force d'accomplir des choses remarquables. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons demandé à des Canadiens eux-mêmes remarquables de nous parler, chacun à sa façon, de leurs Minutes préférées, d'expliquer ce qui les rend si marquantes, et de montrer pourquoi les Minutes continuent d'avoir un tel impact trois décennies et demie après les premières. »

La nouvelle série anniversaire met en vedette des Canadiens de renom, dont Rick Mercer, Andrew Phung, Amber Marshall, Rob Baker, Rick Hansen, des membres de la distribution de This Hour Has 22 Minutes, Peter Mansbridge, Colin Mochrie, Thomas Soto et François Gingras. Dans chaque vidéo, les participants présentent leur Minute du patrimoine préférée, abordent l'influence de la série sur l'identité canadienne et le partage de récits, et réfléchissent à leur propre lien avec les récits présentés.

Sept vidéos ont été publiées à ce jour, et de nouveaux épisodes seront diffusés chaque mercredi sur les plateformes de médias sociaux de Historica Canada, jusqu'à la fin de 2026. La liste de lecture complète est disponible ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiE7YBxN9zmKMjErTy-9tJLD6_fQNfwsT

À propos de Historica Canada

Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. La collection des Minutes du patrimoine est une série canadienne bilingue composée de courts métrages de 60 secondes, chacun décrivant une personne, une histoire ou un événement importants de l'histoire du Canada.

SOURCE Historica Canada

Contact pour les médias : Cait MacMullin, Spécialiste des communications, Historica Canada, (416) 506-1867, [email protected]