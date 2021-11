Histoires de profs - La FSE-CSQ et Salut Bonjour lancent un concours pour faire rayonner la profession enseignante

QUÉBEC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et Salut Bonjour, diffusé à TVA, lancent aujourd'hui le concours Histoires de profs. Le concours, qui se déroulera du 1er au 28 novembre, est organisé dans le cadre de la campagne de valorisation de la profession enseignante Prof, ma fierté! de la FSE-CSQ, dont le porte-parole est nul autre que l'humoriste et animateur Pierre Hébert!

Conçu pour mettre en valeur l'engagement exceptionnel des enseignantes et enseignants, ce concours vise à rechercher les meilleures « histoires de profs », qui peuvent être soumises par toute personne qui en côtoie et qui souhaite leur rendre hommage. Les participantes et participants pourront soumettre leurs anecdotes, par écrit ou par vidéo, en visitant la page du concours sur le site Web de Salut Bonjour (sbprivileges.ca). Ces histoires vraies, qui peuvent être drôles, touchantes ou originales, doivent démontrer les effets positifs du travail des enseignants dans la vie personnelle des participants. Les gagnantes ou gagnants du concours remporteront deux weekends V.I.P. pour deux personnes (un forfait pour le prof, et un pour la personne qui a soumis sa candidature) d'une valeur de 1 500 dollars chacun.

« Depuis plus de 13 ans, nous travaillons sans relâche à valoriser la profession enseignante, notamment par l'entremise de notre campagne Prof, ma fierté! Cette nouvelle initiative contribue à démontrer une fois de plus qu'enseigner est un ensemble d'actions bienveillantes et professionnelles, qui ont une portée extraordinaire dans la vie des élèves. Nous sommes très fiers de ce concours organisé en partenariat avec Salut Bonjour qui nous permettra de voir à travers ces anecdotes sympathiques à quel point les enseignants sont passionnés par leur travail », a fait savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

« En tant que conjoint d'une enseignante, je suis aux premières loges pour constater la passion et l'engagement qui habitent les profs au quotidien. Si vous aussi vous connaissez un prof qui ne ménage pas ses efforts, participez au concours pour lui rendre hommage! On veut connaître vos histoires de profs, comme quand votre blonde parle sans arrêt du petit Zachary ou quand votre beau-frère traine sa pile de corrections le samedi matin à l'aréna. Grâce à ces témoignages, nous pourrons tous réaliser à quel point nous avons des enseignants passionnés, dévoués et investis qui font la force de notre système d'éducation. On a hâte de vous lire et de vous entendre! », lance Pierre Hébert, porte-parole de la campagne Prof, ma fierté!, organisée par la FSE-CSQ.

La date limite pour présenter une candidature est le 28 novembre 2021. On peut trouver les détails du concours en visitant le sbprivileges.ca.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements: Sources : Sylvie Lemieux, attachée de presse de la FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]; Émilie Ouimet-Maurice, attachée de presse Groupe TVA, [email protected]; Relations de presse : Pierre Hébert : Guylaine Boisjoli, [email protected], Cell. 438 823-2085

Liens connexes

http://lafse.org/