Hilo se lance dans la recharge intelligente pour les véhicules électriques

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Hilo fait appel à des utilisateurs de bornes de recharge afin de tester et d'évaluer sa nouvelle solution de recharge intelligente utilisant une des bornes les plus vendue au Québec, la borne EVduty (EV30), fabriquée au Québec par Elmec.

Ce projet pilote débutera le 1er novembre 2021 et prendra fin le 31 octobre 2022. Il permettra aux participants de contribuer à l'évaluation et à l'optimisation de la solution avant son lancement officiel par la filiale d'Hydro-Québec, prévu pour 2022.

Les clients du service de recharge intelligente pourront accumuler des récompenses en argent en participant aux défis Hilo en période de pointe, tout comme les clients du service de maison intelligente le font déjà.

La recharge intelligente consiste à utiliser un dispositif technologique permettant à Hilo, avec l'accord de ses clients, de programmer la recharge des véhicules électriques pour éviter qu'un nombre trop important d'électromobilistes rechargent leurs véhicules simultanément.

Le nombre de véhicules électriques sur nos routes augmente rapidement depuis plusieurs années, et la cadence s'accélèrera. Pour assurer la recharge de tous ces véhicules sans saturer le réseau de distribution d'électricité, nous devons repenser la recharge et la rendre plus intelligente, par exemple en déplaçant les recharges pendant les périodes de pointe ou à la suite d'une panne d'électricité prolongée.

Dans le cadre de ce projet pilote, Hilo a choisi de s'associer à Elmec, qui développe et fabrique ses bornes de recharge à Shawinigan, au Québec. Lorsque ce service sera lancé, en 2022, la filiale compte accepter la plupart des modèles de bornes de recharge.

Citation :

« Il s'agit d'une première étape puisqu'Hilo travaille déjà à aller encore plus loin dans le domaine de la recharge intelligente de véhicules électriques. Un jour, nous offrirons une solution clé en main qui permettra également à votre véhicule électrique de fournir de l'énergie à votre résidence en cas de panne. Vous pourrez aussi stocker l'énergie produite par votre résidence dans la batterie de votre véhicule, le tout par l'entremise de notre application. »

Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo.

À propos d'Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de développer des produits et services innovants à valeur ajoutée pour les clients, contribuant à inscrire Hydro-Québec comme un acteur majeur des nouveaux services énergétiques. En plus de la maison intelligente, Hilo offrira bientôt des services aux entreprises pour les aider à réduire les coûts liés à la consommation d'énergie et les émissions de GES. D'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire. Pour en savoir plus sur Hilo : www.hiloenergie.com/.

SOURCE Hilo

Renseignements: Hydro-Québec, Relations avec les médias, Tél. : 514 289-5005