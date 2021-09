MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le service de maison intelligente Hilo est maintenant offert pour les immeubles de cinq logements et plus, ce qui permettra à plus de foyers de s'en prévaloir.

En effet, un nombre accru de foyers québécois pourront désormais maximiser leurs économies d'énergie en toute simplicité et relever les défis de réduction de la consommation d'Hilo. Ils auront ainsi la possibilité d'accumuler des récompenses en argent tout en réalisant des économies pouvant atteindre jusqu'à 15 % sur leur facture d'électricité.

Pendant la saison froide, Hilo propose jusqu'à 30 défis de réduction de la consommation qui récompensent les clients pour chaque kilowattheure (kWh) non consommé. L'hiver dernier, les clients d'Hilo ont reçu en moyenne 125 $ en récompenses.

Les occupants d'immeubles de cinq logements et plus peuvent utiliser notre calculatrice en ligne afin d'estimer le montant total des économies rendues possibles par Hilo.

Hilo collabore avec des promoteurs immobiliers pour un avenir plus vert

Hilo annonce sa collaboration avec trois promoteurs immobiliers pour contribuer à la construction de bâtiments et de quartiers intelligents qui répondent dès aujourd'hui aux besoins en énergie de demain.

L'installation des appareils connectés d'Hilo dans des résidences dès leur construction offre la possibilité aux acheteurs d'optimiser leur consommation d'énergie dès la prise de possession.

De plus, l'intégration de la solution Hilo aux projets domiciliaires est avantageuse sur le plan tant environnemental que financier. En créant des communautés, des quartiers et des villes connectés, on consomme de façon efficace l'énergie dont on a besoin, pas plus, et on contribue à accélérer la transition énergétique au Québec.

Hilo collabore ainsi aux projets suivants :

quartier Metta, projet innovant dans le secteur de Sainte-Dorothée de Laval ;

; plusieurs projets de SMB Dallaire dans la grande région de Québec ;

maisons solaires carboneutres et écologiques d'iLand.

« Plus les clients d' Hilo seront nombreux, plus le volume d'énergie déplacé et effacé sera important et plus la société québécoise et l'environnement en bénéficieront. Les collaborations que nous annonçons avec des promoteurs immobiliers et l'élargissement de notre offre aux immeubles de cinq logements et plus permettront à davantage de Québécois et de Québécoises de consommer l'énergie dont ils ont besoin, pas plus. »

Sébastien Fournier , président-directeur général d' Hilo

À propos d'Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de développer des produits et services innovants à valeur ajoutée pour les clients, contribuant à inscrire Hydro-Québec comme un acteur majeur des nouveaux services énergétiques. En plus de la maison intelligente, Hilo offrira bientôt des services aux entreprises pour les aider à réduire les coûts liés à la consommation d'énergie et les émissions de GES. D'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire. Pour en savoir plus sur Hilo : www.hiloenergie.com/.

