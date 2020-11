Il dirigera la pratique Affaires corporatives + consultation

TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) annonce aujourd'hui le retour de Jason MacDonald au sein de son équipe afin de diriger la pratique Affaires corporatives + consultation. Dans son nouveau rôle, cet expert en communication respecté à l'échelle nationale renforcera les capacités de notre firme en matière de communications corporatives, de conseils stratégiques et de gestion de la marque et de la réputation.

« Jason MacDonald est reconnu comme l'un des principaux experts en communication au Canada et nous sommes très heureux de son retour chez H+K », indique Sheila Wisniewski, présidente et directrice générale de H+K Canada. « Jason sera responsable du développement de notre offre en affaires corporatives et consultation, une priorité pour nous et notamment pour nos clients en ces temps particuliers. »

« Je suis ravi de revenir au sein de l'équipe H+K, l'un des principaux cabinets de relations publiques et d'affaires publiques au Canada », ajoute Jason MacDonald. « Les communications corporatives n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Les entreprises et organisations font non seulement face à la pandémie de la COVID-19, mais également à d'importants changements liés au développement durable et à la justice sociale. »

Jason MacDonald a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs public et privé, et plus récemment à titre de fondateur et président de Bailey & Bedford, une agence de communications corporatives. Il a également été directeur des communications et porte-parole principal du 22e premier ministre canadien, le très honorable Stephen Harper; vice-président principal de la Chambre de Commerce du Canada; directeur du marketing et des communications de l'Université Carleton à Ottawa; et chef du personnel à CBC Television.

Jason MacDonald se joint à une équipe de professionnels incluant Jane Shapiro, vice-présidente principale et directrice nationale Enjeux + crises, Elizabeth Roscoe, vice-présidente principale et directrice nationale Services professionnels + financiers et Rob Ireland, vice-président principal. Il travaillera étroitement avec Kelli Parsons, présidente mondiale des affaires corporatives, qui est également de retour chez H+K après avoir été chef des communications (CCO) chez United Technologies.

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients aux niveaux local, national et international à partir de ses huit bureaux à travers le pays. La firme travaille avec ses clients pour résoudre des problèmes de communication complexes et réaliser des campagnes primées axées sur l'innovation continue pour l'industrie. H+K offre une vaste expertise en matière de relations publiques et de relations gouvernementales, notamment dans des secteurs tels que santé + mieux-être, technologies, alimentation + boissons, produits de consommation emballés, commerce de détail + loisirs, énergie + industries, services financiers + professionnels et cannabis.

Mondialement, Hill+Knowlton Stratégies possède des bureaux dans plus de 40 pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés; et elle est membre de WPP (NASDAQ; WPPGY), l'un des plus grands groupes de services de communication au monde.

