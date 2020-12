Hill+Knowlton Stratégies nomme Will Stewart, vice-président principal, à la tête du secteur Affaires publiques + Défense des intérêts au Canada

TORONTO, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K), l'un des principaux cabinets de relations publiques au Canada, nomme le vice-président principal, Will Stewart, pour diriger le secteur des Affaires publiques + Défense des intérêts.

« Will est l'un des stratèges les plus recherchés en affaires publiques au Canada et détient également une expérience approfondie en communication d'entreprise, en gestion de crises et d'enjeux, dans diverses campagnes électorales et d'opinion publique, en marketing et en publicité. Compte tenu de l'étendue de son expertise, peu sont mieux placés que lui pour diriger cette pratique alors que nous nous réjouissons de l'avenir du secteur Affaires publiques + Défense des intérêts au Canada », a déclaré Sheila Wisniewski, présidente et directrice générale de H+K Canada.

Le secteur Affaires publiques + Défense des intérêts de H+K regroupe le meilleur de certaines expertises (communication-marketing, données + analyse et contenu + diffusion) pour développer des campagnes véritablement intégrées. Lorsque le succès revêt une importance critique, celles-ci permettent de comprendre et de faire évoluer l'opinion de publics clés, dont les membres et les actionnaires, en matière de votes et d'initiatives.

« Compte tenu du grand bassin de talents chez H+K, nous sommes en mesure de penser différemment lorsqu'il s'agit de mettre à profit le pouvoir du public. Nous créons des messages basés sur les sciences comportementales, optimisons constamment les messages sur les canaux sociaux et numériques, suivons la réputation en temps réel, communiquons de manière proactive avec les médias et nous nous adressons directement aux décideurs et aux influenceurs. C'est une approche 360 entièrement intégrée », a déclaré Will Stewart.

La liste d'experts en politiques publiques et en affaires publiques de H+K est incomparable lorsqu'il s'agit d'obtenir des résultats tangibles pour les clients. Ces experts apportent l'expérience de plus d'un millier de campagnes politiques à tous les niveaux de gouvernement à travers le pays. « Nous avons constitué une équipe d'experts en communication et en affaires publiques qui savent comment façonner les politiques d'aujourd'hui et établir des bases pour le futur », a déclaré Peter Donolo, vice-président du conseil d'administration de H+K Canada.

À propos du secteur des Affaires publiques + Défense des intérêts de H+K

Les clients se tournent généralement vers H+K pour créer et mettre en œuvre des solutions intégrées pour changer l'opinion publique et les actions du gouvernement.

H+K est allé au-delà des relations gouvernementales traditionnelles (lobbyisme) que nous considérons comme un volet d'un grand ensemble. D'une petite demande de financement aux grandes campagnes nationales intégrées sur les plus grands enjeux de politique publique du moment, les professionnels de H+K offrent l'expérience de plus d'un millier de campagnes à tous les niveaux de gouvernement à travers le pays. Nous croyons que le public est plus puissant que jamais et qu'il est passé du rôle d'observateur des débats publics à celui de participant. En exploitant le pouvoir infini du public, jumelé à des relations médias proactives, et en s'adressant directement aux décideurs et aux influenceurs, notre approche est véritablement intégrée pour positionner les clients vers le succès.

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients aux niveaux local, national et international à partir de ses huit bureaux à travers le pays.

La firme travaille avec ses clients pour résoudre des problèmes de communication complexes et réaliser des campagnes primées axées sur l'innovation continue pour l'industrie.

H+K offre une vaste expertise en matière de relations publiques et de relations gouvernementales, notamment dans des secteurs tels que santé + mieux-être, technologies, alimentation + boissons, produits de consommation emballés, commerce de détail + loisirs, énergie + industries, services financiers + professionnels et cannabis.

Mondialement, Hill+Knowlton Stratégies possède des bureaux dans plus de 40 pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés; et elle est membre de WPP (NASDAQ; WPPGY), l'un des plus grands groupes de services de communication au monde.

