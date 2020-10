La lauréate de plusieurs prix se joint à titre de directrice créative

TORONTO, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) consolide son équipe Innovation + Créativité (I+C) avec l'arrivée d'Elma Foric, à titre de directrice créative. L'équipe I+C de H+K réunit les stratèges créatifs, les stratèges de contenu + publication, les spécialistes du comportement, les experts en planification numérique + optimisation, ainsi que les spécialistes en données + analyses pour fournir aux clients des solutions innovantes et intégrées.

« Nous sommes ravis qu'Elma rejoigne notre équipe Innovation + Créativité à titre de directrice créative », souligne la présidente et directrice générale, Sheila Wisniewski. « Reconnue comme l'un des esprits les plus brillants, les plus courageux et les plus audacieux de notre profession, Elma apporte une nouvelle perspective et une riche expérience à ce poste, notamment auprès de clients dans le secteur santé + mieux-être. »

Elma travaille à la fois dans le monde physique et numérique et possède une vaste expérience dans plusieurs secteurs d'activités. Dans une récente collaboration avec le département d'oncologie de Pfizer, elle a développé une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux qui a été vue par près d'un million de Canadiens et qui a fait largement connaître une maladie inconnue. Cette campagne a été nommée campagne nord-américaine de l'année lors du Sabre Awards.

« Le Canada est l'un des dix pays où H+K dispose d'une équipe intégrée Innovation + Créativité qui soutient nos clients, nos experts de secteur, ainsi que nos équipes de spécialistes en offrant des outils de communication nouveaux et innovants », a déclaré Hilda Kinross, vice-présidente principale et directrice nationale du secteur Innovation + Intégration. « Elma aidera à transformer les stratégies en récits, grâce à l'utilisation innovante du langage visuel. »

Elle se joint à une équipe canadienne de premier plan qui comprend la vice-présidente, stratégie créative, Michelle Reagan, la vice-présidente, Contenu + Publication, Lindsay Finneran-Gingras, ainsi que le directeur national des données et des analyses, Elliot Gauthier. Ensemble, le centre I+C de H+K fournit aux clients l'accès à des outils exclusifs tels que notre modèle de communication pour les sciences comportementales SMARTERTM.

« Je suis très heureuse de me joindre à l'équipe exceptionnellement talentueuse et dynamique de H+K », affirme Mme Foric. « La pandémie de la COVID-19 oblige les organisations des secteurs publics et privés à trouver des manières innovantes et créatives de communiquer, de connecter et de s'engager auprès de leurs publics cibles. Il n'a jamais été aussi important de transmettre des messages de manière créative et convaincante. »

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients aux niveaux local, national et international à partir de ses huit bureaux à travers le pays. La firme travaille avec ses clients pour résoudre des problèmes de communication complexes et réaliser des campagnes primées axées sur l'innovation continue pour l'industrie. H+K offre une vaste expertise en matière de relations publiques et de relations gouvernementales, notamment dans des secteurs tels que santé + mieux-être, technologies, alimentation + boissons, produits de consommation emballés, commerce de détail + loisirs, énergie + industries, services financiers + professionnels et cannabis.

Le secteur Innovation + Créativité de H+K est composé de stratèges créatifs qui développent des idées en utilisant des données et des recherches pour mettre au point des plateformes et des idées; de stratèges de contenu + publication qui cartographient les comportements du public et les utilisent pour planifier l'idéation, l'agrégation et la production de contenu; des experts en planification numérique + optimisation qui définissent le parcours numérique du client et développent des stratégies de programmation et de partenariat pour les médias payants; des spécialistes du comportement qui appliquent la science du comportement humain à l'art des communications; ainsi que des spécialistes des données + analyse qui fournissent les bonnes données pour développer des idées et suivre les performances de nos campagnes.

Mondialement, Hill+Knowlton Stratégies possède des bureaux dans plus de 40 pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés; et elle est membre de WPP (NASDAQ; WPPGY), l'un des plus grands groupes de services de communication au monde.

