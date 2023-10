BRUXELLES, 10 octobre 2023 /CNW/ - Higer, un important fabricant d'autobus chinois, présente fièrement trois modèles d'autobus purement électriques lors de l'exposition biennale qui a lieu à Busworld à Bruxelles, en Belgique, du 7 au 12 octobre 2023. Cet événement d'envergure internationale, qui établit les orientations commerciales pour l'avenir de l'industrie des autobus, attire des fabricants et des fournisseurs de renommée mondiale.

Le point saillant de l'exposition de Higer est le dévoilement du Fencer F1 Integral EV, un autobus à alimentation entièrement électrique qui marque une étape importante dans la technologie et l'innovation de Higer. Le F1, qui a été lancé au Royaume-Uni en mai 2021, est doté d'un châssis haut de gamme et d'une conception familiale, dégageant un fort sentiment de technologie et de futurisme. Son plancher bas et son intérieur spacieux favorisent le confort du conducteur et des passagers, tandis que ses caractéristiques écologiques promettent de réduire la consommation d'énergie.

Au même moment, Higer a également lancé le Azure 9, un autobus électrique de taille moyenne conçu spécifiquement pour le marché européen en évolution, et le Azure 7, la solution de transport du dernier kilomètre. Les deux modèles sont conçus pour répondre aux exigences du marché européen sur le plan de la sécurité, de l'efficacité et du transport spacieux, offrant une nouvelle option d'autobus à faible émission de carbone pour la région.

Un plancher bas, une autonomie de conduite suffisante et une capacité maximale de 60 passagers sont parmi les caractéristiques remarquables du Azure 9. D'autre part, l'autobus Azure 7 est conçu pour les rues plus étroites et vise à relier les grands centres comme les écoles, les hôpitaux et les centres commerciaux, ce qui en fait le choix idéal pour les « capillaires » de la ville.

Cette exposition marque le nouveau parcours de Higer vers le marché international, et Higer continuera de fournir des autobus alimentés aux énergies nouvelles pour contribuer à l'industrie de la mobilité électrique durable.

