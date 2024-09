MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Après des années de développement, Artéfacts Virtuels Inc. (AV) est ravie d'annoncer le lancement public de sa plateforme numérique innovante, Hibe.

Hibe se démarque en combinant de manière fluide la recherche d'informations, la découverte de contenus et l'interaction sociale. La plateforme Hibe offre une expérience similaire aux meilleurs agrégateurs de nouvelles et aux plateformes de médias sociaux, permettant aux utilisateurs d'explorer, de partager et d'interagir autour de contenus provenant de sources vérifiées, qu'il s'agisse de médias traditionnels ou de journalistes citoyens. Grâce à un système unique d'acquisition de points, Hibe offre à tous la possibilité d'accéder gratuitement à du contenu premium de haute qualité, quels que soient leurs moyens financiers.

« Nous souhaitons faire de Hibe un espace où les médias traditionnels, conjointement avec les journalistes citoyens, contribuent à l'information publique avec une responsabilité claire et assumée. », a expliqué Jean Dobey, PDG d'Artéfacts Virtuels. « Nous sommes déterminés à promouvoir une culture d'expression libre et responsable afin d'offrir des perspectives diverses sur l'actualité et d'enrichir le débat public. »

La plateforme Hibe héberge déjà des millions d'articles d'actualités provenant de plus de 20 000 sources vérifiées réparties dans 120 pays. Les capacités d'indexation en temps réel du moteur de recherche de Hibe garantissent que le contenu est ajouté dès sa publication, offrant ainsi aux utilisateurs un accès immédiat aux dernières nouvelles dans 47 langues et plus de 360 catégories.

« Notre parcours a commencé il y a une décennie, marqué par de nombreux tests qui ont abouti, l'année dernière, à la version bêta finale de la plateforme Hibe. Tout au long de ces phases de test, nous avons recueilli des retours précieux de la part des utilisateurs et des acteurs de l'industrie, nous permettant d'affiner notre offre pour répondre aux exigences complexes du paysage numérique actuel. », a déclaré M. Dobey. « Nous sommes heureux d'entamer un nouveau chapitre de cette aventure et de présenter au public notre plateforme entièrement peaufinée. »

En tant qu'alternative convaincante aux plateformes de médias sociaux dominantes qui ont absorbé les audiences des médias traditionnels, leurs contenus et leurs revenus publicitaires, Hibe permet aux éditeurs de toutes tailles de reprendre le contrôle de leurs audiences acquises sur les réseaux sociaux. De plus, Hibe redonne aux éditeurs le contrôle sur la diffusion de leurs contenus, et leur permet de maximiser leurs revenus grâce à un programme de partage avantageux qui supporte à la fois les modèles publicitaires et les abonnements payants. Dans le contexte actuel de désinformation, la plateforme Hibe offre aux éditeurs et annonceurs l'opportunité de rejoindre un écosystème de confiance qui garantit la sécurité des marques.

Parallèlement au lancement public de Hibe, AV déploie une campagne invitant les éditeurs et leurs audiences à visiter www.hibe.com pour découvrir une nouvelle expérience de diffusion et de consommation de contenu en ligne.

À propos d'Artéfacts Virtuels Inc.

Basée à Montréal (Québec), Artéfacts Virtuels Inc. développe des technologies uniques et innovantes de protection de la vie privée, de gestion d'identités et d'interopérabilité des systèmes afin de relever les défis auxquels sont confrontés les consommateurs et les entreprises à l'ère numérique. AV est guidée par la conviction que les technologies devraient être alignées sur les choix et les valeurs des gens, contribuer à créer une société plus ouverte, tout en favorisant une économie prospère et compétitive. Dans le cadre de sa mission visant à donner aux gens le pouvoir de se connecter et d'interagir en ligne selon leurs propres termes, AV offre les technologiques innovatrices Hibe qui assurent un juste équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des consommateurs.

