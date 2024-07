MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Artéfacts Virtuels Inc. (AV), un pionnier dans le domaine des technologies de l'information, a introduit aujourd'hui le cadre numérique Hibe, une solution globale conçue pour s'attaquer aux défis majeurs auxquels est confronté l'écosystème mondial des médias, tels que la baisse des revenus publicitaires, la propagation de la désinformation et la diminution de la confiance du public envers les médias traditionnels.

Un livre blanc récemment publié et intitulé "Médias d'information. Du changement de paradigme vers un nouveau cadre numérique" explore les racines de la crise des médias et présente le cadre numérique Hibe comme une approche innovante pour combler le fossé médiatique.

Au cours de la dernière année, AV a affiné le cadre numérique Hibe grâce à une plateforme bêta robuste (www.hibe.com) qui a suscité un intérêt marqué de la part des régulateurs gouvernementaux, des organisations médiatiques et des consommateurs de contenus. Cette plateforme a joué un rôle déterminant en permettant de tester et de valider des fonctionnalités clés qui renforcent les intérêts des différentes parties prenantes du paysage des médias numériques en leur permettant de :

Éditeurs : reprendre le contrôle sur la diffusion et la monétisation de leurs contenus ainsi que sur les données de leurs audiences afin d'établir de relations plus étroites avec ces audiences.

: reprendre le contrôle sur la diffusion et la monétisation de leurs contenus ainsi que sur les données de leurs audiences afin d'établir de relations plus étroites avec ces audiences. Consommateurs de contenu : prendre le contrôle de leur identité numérique et de leur vie privée, tout en ayant la liberté de choisir leurs sources d'information, d'interagir librement autour de contenus authentiques et d'éviter le harcèlement en ligne.

: prendre le contrôle de leur identité numérique et de leur vie privée, tout en ayant la liberté de choisir leurs sources d'information, d'interagir librement autour de contenus authentiques et d'éviter le harcèlement en ligne. Gouvernements : élaborer et appliquer des lois adaptées en matière de protection des droits d'auteur, de confidentialité des données, de souveraineté numérique et de sécurité en ligne.

: élaborer et appliquer des lois adaptées en matière de protection des droits d'auteur, de confidentialité des données, de souveraineté numérique et de sécurité en ligne. Innovateurs technologiques: accéder aux contenus médiatiques selon un modèle de coût simple et prévisible, afin de soutenir l'apprentissage par l'IA, les moteurs de recherche, et le partage social, tout en garantissant une rémunération équitable aux créateurs de contenus.

« À l'ère numérique, l'information est une arme à double tranchant : un outil puissant d'apprentissage et de prise de décision éclairée, mais aussi un vecteur potentiel de manipulation de masse », déclare Jean Dobey, PDG d'Artéfacts Virtuels. « Conscients de cette dualité, nous avons conçu le cadre numérique Hibe et sa plateforme en ligne pour permettre à toutes les parties prenantes de naviguer dans la complexité du paysage numérique, de coexister et de contribuer à un monde meilleur. »

AV cherche activement à accroître ses partenariats avec les organisations médiatiques, les gouvernements, et les innovateurs technologiques afin de faire évoluer la plateforme et de maximiser son impact. Téléchargez le livre blanc pour en savoir plus et rejoignez-nous pour construire un écosystème médiatique plus durable.

À propos d'Artéfacts Virtuels Inc.

Basée à Montréal (Québec), Artéfacts Virtuels Inc. développe des technologies uniques et innovantes de protection de la vie privée, de gestion d'identités et d'interopérabilité des systèmes afin de relever les défis auxquels sont confrontés les consommateurs et les entreprises à l'ère numérique. AV est guidée par la conviction que les technologies devraient être alignées sur les choix et les valeurs des gens, contribuer à créer une société plus ouverte, tout en favorisant une économie prospère et compétitive. Dans le cadre de sa mission visant à donner aux gens le pouvoir de se connecter et d'interagir en ligne selon leurs propres termes, AV offre les technologiques innovatrices Hibe qui assurent un juste équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des consommateurs.

Pour plus d'informations, visitez www.virtualartifacts.com ou contactez-nous à [email protected].

