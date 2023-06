MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui marque un tournant majeur dans l'industrie des médias numériques avec le lancement de la plateforme Hibe News par Artéfacts Virtuels Inc. Grâce à ses fonctionnalités de socialisation et de recherche de contenus authentiques en temps réel, Hibe News offre aux consommateurs une expérience unique, en leur permettant de découvrir et d'interagir autour de contenus provenant de sources vérifiées, tout en assurant une rétribution équitable aux éditeurs média.

Hibe News, une nouvelle plateforme numérique qui facilite la recherche et les interactions autour de contenus authentiques et vise à rétribuer équitablement les éditeurs média (Groupe CNW/Virtual Artifacts Inc.)

À l'ère de la désinformation en ligne, Hibe News crée un écosystème de sources d'information fiables basées sur des protocoles de vérification rigoureux afin de fournir un espace numérique propice à la diversité des voix et à l'échange d'idées, permettant aux gens de prendre des décisions éclairées.

« Nous sommes fiers de contribuer activement à la transformation du paysage médiatique numérique et de promouvoir un nouveau modèle de partage de revenus plus équitable avec les éditeurs média, » déclare Monsieur Jean Dobey, PDG d'Artéfacts Virtuels Inc.

« Alors que les gouvernements à travers le monde adoptent des lois visant à contraindre les géants technologiques à compenser les éditeurs pour la publication et l'utilisation de leurs contenus journalistiques, Hibe News s'inscrit dans ces législations pour supporter l'industrie des médias et promouvoir les contenus journalistiques de qualité, » conclut Monsieur Dobey.

Pour participer à la version bêta privée de Hibe News, veuillez visiter https://www.hibe.com. Les participants sélectionnés pourront découvrir en avant-première les fonctionnalités de la plateforme.

A propos d'Artéfacts Virtuels Inc.

Basée à Montréal (Québec), VA développe des technologies uniques et innovantes de protection de la vie privée, de gestion d'identités et d'interopérabilité des systèmes afin de relever les défis auxquels sont confrontés les consommateurs et les entreprises à l'ère numérique. VA est guidée par la conviction que les technologies devraient être alignées sur les choix et les valeurs des gens, contribuer à créer une société plus ouverte, tout en favorisant une économie prospère et compétitive. Dans le cadre de sa mission visant à donner aux gens le pouvoir de se connecter et d'interagir en ligne selon leurs propres termes, VA offre des outils technologiques innovateurs qui assurent un juste équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des consommateurs.

Pour plus d'informations, visitez https://www.virtualartifacts.com ou contactez-nous à [email protected].

SOURCE Virtual Artifacts Inc.