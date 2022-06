HHM intègre Urgo Hotels & Resorts à sa plateforme existante

Notamment, la transaction Urgo marquera la première incursion internationale de HHM avec son expansion au Canada. L'équipe de direction canadienne d'Urgo continuera de gérer 17 hôtels qui sont un regroupement de produits urbains, de villégiature en montagne et d'hôtels de longue durée à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick et Terre Neuve. Urgo a une pénétration particulièrement forte du marché à Montréal et est l'un des plus grands opérateurs au Canada de grandes marques telles que Marriott et Hilton.

Aux États-Unis, l'équipe de direction existante d'Urgo continuera à gérer 34 hôtels qui étendront la présence de HHM sur des marchés clés tels que le sud de la Floride et Washington D.C., tout en se développant sur de nouveaux marchés de villégiature tels que Big Sky, Lake Placid, Breckenridge et Sonoma Valley.

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés des leaders exceptionnels d'Urgo qui partagent une culture et un ensemble de valeurs entièrement cohérents avec HHM, en particulier dans la façon dont nous travaillons avec les propriétaires et priorisons les membres de notre équipe », a déclaré Naveen P. Kakarla, président et chef de la direction de HHM, « ensemble, nous continuerons à nous concentrer sur le renforcement des capacités et des services améliorés pour nos propriétaires. , une nouvelle croissance du marché pour notre plateforme et une plus grande croissance de carrière pour nos associés. » « Les propriétaires et les membres de l'équipe que nous servons depuis près de 50 ans chez Urgo font partie de notre famille élargie », a déclaré Donald J. Urgo, fondateur, président et chef de la direction d'Urgo, « et après avoir passé près de deux ans à apprendre à connaître Naveen et son équipe de direction, ma famille est confiante dans la capacité de HHM à comprendre et à embrasser notre histoire et notre culture. Nos équipes de direction collectives développeront des capacités pour apporter encore plus de valeur à nos propriétaires et associés d'hôtels. "

Don Urgo, Jr., agira à titre d'associé directeur d'Urgo et maintiendra ses bureaux dans le Grand Washington D.C., tandis que Serge Primeau continuera de diriger les opérations canadiennes et l'effort de développement d'Urgo, à partir du bureau canadien situé à Montréal.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au troisième trimestre de cette année. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Urgo.

À propos de HHM

HHM est une société de gestion hôtelière et d'investissement primée qui exploite plus de 185 hôtels de haute qualité dans 30 États et dans pratiquement tous les principaux marchés de l'hôtellerie, d'un océan à l'autre. HHM est l'un des principaux gestionnaires d'hôtels Marriott et Hilton, tout en exploitant plus de 30 hôtels de luxe et de style de vie indépendants, allant de l'hôtel Rittenhouse à Philadelphie à l'hôtel Joule à Dallas en passant par l'hôtel Whitney à Boston. L'équipe d'exploitation hautement expérimentée et stable de HHM est connue pour être agile, responsable et entrepreneuriale dans la façon dont elle génère des résultats de premier plan sur le marché pour les propriétaires, y compris les sociétés cotées en bourse, les sociétés de capital-investissement et les investisseurs de famille privée. Des informations supplémentaires sur HHM peuvent être trouvées sur hhmhospitality.com et independentcollection.com

À propos de l'établissement Urgo Hotels & Resorts

Avec un total de plus de 7 000 chambres en exploitation et en construction sur les principaux marchés aux États-Unis et au Canada, Urgo est un chef de file de l'industrie de la gestion et du développement hôteliers depuis plus de quatre décennies. Urgo possède une vaste expérience dans les hôtels de villégiature en montagne, le développement de projets complexes à usage mixte et de condo-hôtel, ainsi que des propriétés de villégiature. Urgo a remporté de nombreux prix de l'industrie pour ses réalisations en matière de développement et de gestion au fil des ans, y compris les quatre lauréats du Prix du Cercle de Partenariat de Marriott et du Prix du Cercle de Partenariat à vie de Marriott, leur plus haute distinction pour l'excellence de l'hospitalité. Urgo a été fondée par Donald J. Urgo et a une culture fondée sur les valeurs fondamentales d'honnêteté, d'intégrité, de sens des affaires, de diligence et de service aux autres.

SOURCE Urgo Hotels Canada

