Tsunoda rejoint Gordon Ramsay dans une campagne axée sur la vitesse, la précision et l'excellence culinaire

LOS ANGELES, 27 août 2025 /CNW/ - HexClad, marque d'ustensiles de cuisine performants appréciée tant par les grands chefs que par les cuisiniers amateurs ambitieux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Yuki Tsunoda, étoile montante de la Formule 1, au poste d'ambassadeur mondial de la marque. Ce partenariat marque le lancement d'une campagne internationale qui associe la précision de la course automobile et l'art culinaire, deux domaines où l'utilisation d'outils de pointe, la concentration et l'exécution font toute la différence.

HEXCLAD ANNONCE LA NOMINATION DU PILOTE DE F1 YUKI TSUNODA COMME AMBASSADEUR MONDIAL

Yuki Tsunoda, connu pour son style de conduite intrépide et sa personnalité hors du commun, est également un cuisinier amateur passionné qui rêve depuis longtemps de devenir chef. Il s'associe aujourd'hui à Gordon Ramsay, l'une des figures les plus emblématiques de la cuisine mondiale, pour une nouvelle campagne dynamique, High Performance Cookware, avec HexClad, qui célèbre les performances à tous les niveaux. Dans un revirement créatif audacieux, les deux stars échangent leurs rôles : Yuki Tsunoda entre dans la cuisine, tandis que Ramsay s'amuse à prendre le volant, prouvant ainsi que pour exploiter ses performances, quel que soit le domaine, il faut commencer par choisir les bons outils.

« La nourriture et la cuisine occupent une place importante dans ma vie, et j'adore passer du temps en cuisine, a déclaré Yuki Tsunoda Ce partenariat avec HexClad m'a semblé tout naturel, car leurs ustensiles de cuisine rendent l'expérience plus agréable tout en me donnant les outils nécessaires pour cuisiner à un niveau professionnel. »

Yuki Tsunoda rejoint la liste croissante des ambassadeurs d'HexClad, menée par Gordon Ramsay, qui font confiance aux ustensiles de cuisine hybrides brevetés de la marque pour leur durabilité, leurs performances et leur design inégalés. Dans le cadre de ce partenariat, Yuki Tsunoda apparaîtra dans le contenu de la campagne mondiale tout au long de la saison 2025 de F1, mettant en avant la manière dont HexClad accompagne sa vie en dehors des circuits avec la même attention portée aux performances qu'il apporte à chaque course. Il arborera également le logo de la marque HexClad sur son casque lors d'une course cette saison.

« Yuki est un athlète incroyable, mais ce qui le rend parfait pour HexClad, c'est son état d'esprit. Il est passionné, précis et totalement investi, a expliqué Daniel Winer, cofondateur et chef de la direction de HexClad. Nous avons créé cette marque pour les personnes qui veulent les meilleurs outils pour se dépasser, qu'il s'agisse de préparer un repas ou de remporter un championnat. »

Cette annonce fait suite à une vague de dynamisme pour HexClad, qui continue de se développer à l'échelle mondiale et de redéfinir la manière dont les ustensiles de cuisine performants font évoluer le secteur. Avec l'arrivée de Yuki Tsunoda, la marque renforce sa présence à la fois dans le monde culinaire et sous les feux de la rampe sportive mondiale.

La campagne, conçue par HexClad et produite par KODE Media sous la direction du réalisateur de publicités Peter Franklyn Banks, lauréat du Cannes Lions, sera diffusée à l'échelle mondiale sur les plateformes audiovisuelles, numériques et sociales à partir de l'automne 2025, soutenue par une stratégie de relations publiques et de vente au détail multi-marchés couvrant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et au-delà.

À propos de HexClad :

HexClad est une marque mondiale d'ustensiles de cuisine haut de gamme basée à Los Angeles, connue pour sa technologie hybride brevetée qui combine l'acier inoxydable et l'antiadhésif pour offrir des performaces, une durabilité et une facilité d'utilisation inégalées. Depuis sa création en 2016, HexClad a redéfini les ustensiles de cuisine modernes à travers une gamme complète de produits hautement performants, comprenant des ustensiles de cuisine, des couverts, des planches à découper, des tabliers et des accessoires de cuisine. Les produits HexClad sont vendus directement aux consommateurs et par l'intermédiaire de partenaires commerciaux stratégiques. La marque s'est constitué une clientèle fidèle à travers le monde en proposant aux cuisiniers de tous niveaux des produits qui brisent les règles et remettent en question les conventions. Elle a été classée dans la liste Inc. 5000 des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique pour la période 2023-2025. Pour en savoir plus, visitez www.hexclad.com.

