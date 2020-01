Hesai lève 173 M$ à l'issue de la série C menée par Bosch et Lightspeed

SHANGHAI, 10 janvier 2020 /CNW/ - Le 7 janvier, sur fond du CES 2020 (salon international de l'électronique grand public) qui venait d'ouvrir ses portes à Las Vegas, Hesai, important leader mondial de la technologie LiDAR, a annoncé la clôture de son financement de série C totalisant 173 millions de dollars US.

Menée par Robert Bosch GmBH et Lightspeed, cette ronde, le plus gros investissement jamais réalisé dans le secteur mondial du LiDAR, a vu participer également, entre autres, ON Semiconductor, Qiming Venture Partners, DT Capital Partners et Axiom Asia Private Capital.