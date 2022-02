Cette initiative fait partie du projet La vie est plus douce ensemble, un partenariat de plusieurs années ayant pour but de favoriser l'inclusion et de créer un sentiment d'appartenance chez les enfants de tout le Canada

TORONTO, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Ce mois-ci, HERSHEY'S aide les Clubs BGC à augmenter leur participation à la Journée du chandail rose, qui aura lieu le 23 février. Pour ce faire, HERSHEY'S offre des subventions à 20 Clubs des quatre coins du pays pour leur permettre d'organiser des activités dans le cadre de cet événement national qui vise à lutter contre l'intimidation et à favoriser l'inclusion de tout le monde. Grâce au financement, BGC Canada pourra également fournir des boîtes à outils et des ressources à tous les Clubs, en plus d'organiser deux webinaires destinés aux jeunes et au personnel des Clubs, qui mettront en vedette le conférencier Fahd Alhattab, un leader jeunesse, entrepreneur, bâtisseur communautaire et ancien membre de BGC.

« L'une des valeurs fondamentales de BGC Canada est le sentiment d'appartenance, ce qui englobe l'inclusion qui se trouve au cœur de la Journée du chandail rose et de notre partenariat avec HERSHEY'S, souligne Owen Charters, président-directeur général, BGC Canada. Grâce à la générosité de HERSHEY'S, plus de Clubs partout au pays seront en mesure de prendre part à la Journée du chandail rose et d'enseigner le pouvoir de l'inclusion et de la gentillesse à un plus grand nombre de jeunes. Et cette initiative n'est qu'un début : nous nous réjouissons déjà de la fantastique année qui nous attend! »

Les activités organisées par les Clubs BGC à l'occasion de la Journée du chandail rose sont financées dans le cadre du projet La vie est plus douce ensemble, un partenariat de plusieurs années entre HERSHEY'S et BGC Canada qui a pour but de favoriser l'inclusion et de créer un sentiment d'appartenance chez les jeunes de tout le Canada. Quatre autres programmes seront également déployés en 2022 dans le cadre du projet (note: ces programmes pourraient être modifiés):



Contribuez à un panier avec HERSHEY'S est une initiative communautaire en partenariat avec NBA Canada et BGC Canada, qui vise à réunir de jeunes athlètes grâce au basketball. Dans le cadre du programme de 2022, deux terrains de basketball de Clubs BGC seront remis à neuf, et de nouveaux panneaux, de l'équipement et des centaines de trousses de basketball seront distribués dans les Clubs partout au Canada , ce qui aura un effet considérable sur les communautés canadiennes pour les années à venir.

est une initiative communautaire en partenariat avec NBA Canada et BGC Canada, qui vise à réunir de jeunes athlètes grâce au basketball. Dans le cadre du programme de 2022, deux terrains de basketball de Clubs BGC seront remis à neuf, et de nouveaux panneaux, de l'équipement et des centaines de trousses de basketball seront distribués dans les Clubs partout au , ce qui aura un effet considérable sur les communautés canadiennes pour les années à venir. Le Programme de Pâques de HERSHEY'S est un programme de sensibilisation et de don en magasin dans le cadre duquel HERSHEY'S Eggies fera un don de 10 000 $ CA à BGC Canada pendant la période de Pâques afin de financer des programmes rassembleurs qui suscitent un sentiment d'appartenance chez les enfants.

est un programme de sensibilisation et de don en magasin dans le cadre duquel HERSHEY'S Eggies fera un don de 10 000 $ CA à BGC Canada pendant la période de Pâques afin de financer des programmes rassembleurs qui suscitent un sentiment d'appartenance chez les enfants. HERSHEY'S S'mores est une campagne estivale en magasin. Pour chaque trousse HERSHEY'S S'mores vendue, 0,10 $ (jusqu'à un montant maximal de 20 000 $ CA) seront remis à BGC Canada pour appuyer la programmation destinée aux jeunes de tout le pays.

est une campagne estivale en magasin. Pour chaque trousse HERSHEY'S S'mores vendue, 0,10 $ (jusqu'à un montant maximal de 20 000 $ CA) seront remis à BGC Canada pour appuyer la programmation destinée aux jeunes de tout le pays. Les Douces retrouvailles HERSHEY'S Kisses est un programme visant à réunir les gens durant le temps des Fêtes: chaque fois que quelqu'un utilisera le filtre Snapchat « KISSletoe » alors qu'un ami ou un membre de sa famille se trouvera dans le cadre, HERSHEY's fera un don à BGC Canada (jusqu'à concurrence de 10 000 $ CA).

« Nous sommes ravis de nous associer à BGC Canada pour le projet La vie est plus douce ensemble et la Journée du chandail rose, déclare Alexia Wharton, directrice principale du marketing de Hershey Canada. Hershey Canada s'est engagée à faire une différence, et nous sommes fiers de nous associer à une organisation dont la mission est aussi puissante. Ce partenariat sera un élément clé de la stratégie de Hershey Canada en matière de RSE, qui s'inscrit dans le cadre de l'objectif global de notre entreprise, soit de créer plus de moments de bonheur pour les consommateurs. »

Vous cherchez des activités à organiser lors de la Journée du chandail rose? Consultez la boîte à outils de la Journée du chandail rose de BGC Canada!

