TORONTO, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Hershey Canada se classe au premier rang sur la liste des meilleurs employeurs canadiens en 2024 d'après Forbes. Cette distinction prestigieuse est présentée par Forbes et Statista Inc., le portail en statistique et en classement par secteur d'activités d'envergure international. La liste des distinctions a été annoncée le 23 janvier 2024 et est actuellement publiée sur le site Web de Forbes.

Forbes et Statista ont choisi les meilleurs employeurs canadiens pour 2024 par le biais d'un sondage indépendant auprès d'un échantillon de plus de 40 000 employés situés au Canada parmi tous les secteurs d'activités pour les compagnies d'au moins 500 employés au Canada. Plus de 900 milles évaluations d'employeurs on été considérées. Les résultats finaux sont basés sur deux types d'évaluations :

Évaluation personnelle : L'opinion générale des employés actuels envers leur employeur : on a demandé aux répondants de juger leurs volontés à évaluer leur employeur auprès de leur famille et amis. Leurs employeurs précédents : on a demandé aux répondants d'évaluer leur volonté à recommander des employeurs précédents pour qui ils ont travaillé au cours des deux dernières années Évaluation publique : on a offert la chance aux participants d'évaluer d'autres enployeurs de leurs industries respectives, ou les employeurs d'amis, de connaissances et de membres de la famille qui se distinguent de façon positive ou négative.

Selon les résultats de l'étude, Hershey Canada est ravi d'être reconnu sur la liste des meilleurs employeurs canadiens de Forbes pour 2024.

Statista publie des centaines de classements par secteur d'activités aux quatre coins du monde et des listes d'entreprise avec des partenaires médiatiques de haut-rang. Cette recherche et l'analyse de service sont basés sur le succès de statista.com, le portail d'affaires intelligent et chef de file en données et marchés variés, études et sondages sur les consommateurs.

C'est un grand honneur de voir notre classement au premier rang de la liste canadienne de Forbes pour meilleur employeur et ceci représente notre culture exceptionnelle au travail et nos employés, plein de talent partout au pays, a déclaré Herjit Bhalla, vice-président du Canada, de l'Asie du Pacifique et du Moyen-Orient pour la compagnie Hershey. « Chez Hershey Canada, nous entretenons un environnement de soins, d'appréciation et de croissance continue afin que tous les membres de l'équipe puissent s'épanouir professionnellement tout en offrant des moments de bonheur à nos consommateurs jour après jour. Je veux féliciter et remercier nos formidables employés qui font de Hershey Canada, un droit merveilleux où travailler. »

À propos de Hershey Canada Inc.

Hershey Canada Inc est une filiale en propriété exclusive de la compagnie Hershey (NYSE: HSY) qui disctribue et vend des confiseries, des collations, des produits de rafraîchissement et d'épicerie en masse partout au Canada. Les grandes marques comprennent : REESE'S, HERSHEY'S, TWIZZLERS, OH HENRY!, JOLLY RANCHER and CHIPITS.

Pour en savoir plus visitez Hersheyland.ca

