MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Héritage MD a le plaisir d'annoncer la nomination de Salomon Elbaz, Pl. Fin., CIM®, TEP, à titre de chef de la planification patrimoniale, ainsi que l'arrivée de Cindy Lavoie à titre de Vice-présidente - relations clients, renforçant ainsi l'offre de services spécialisés du cabinet à l'intention des professionnels de la santé. M. Elbaz apporte une vaste expérience acquise au sein de la division Signature MD gestion privée de patrimoine, où il agissait comme planificateur financier principal auprès de familles à valeur nette élevée et très élevée. Mme Lavoie se joint à Héritage MD à la suite d'une carrière distinguée en services bancaires d'entreprise à la Banque Scotia.

Ces nominations marquent une nouvelle étape dans la croissance soutenue d'Héritage MD à titre de cabinet national au service des besoins complexes des professionnels de la santé. Au cours de la dernière année, le cabinet a accueilli des conseillers chevronnés provenant d'institutions de premier rang et annoncé des partenariats stratégiques, consolidant ainsi sa réputation comme plateforme de plus en plus attrayante pour les professionnels d'expérience à la recherche d'un environnement intégré, indépendant et axé sur la planification.

« Tout au long de ma carrière auprès de médecins et de leurs familles, j'ai constaté à quel point une approche fragmentée en matière de conseils financiers peut nuire aux meilleures intentions », a déclaré Salomon Elbaz, chef de la planification patrimoniale. « Ce qui m'a attiré chez Héritage MD, c'est son engagement envers la planification comme fondement de toutes ses actions, en intégrant les dimensions financières, fiscales, successorales et les décisions à long terme dans une approche globale. À titre de chef de la planification patrimoniale, mon objectif est d'aider les professionnels de la santé à instaurer clarté et continuité intergénérationnelle, afin que leurs plans financiers soutiennent pleinement la vie et l'héritage qu'ils souhaitent bâtir. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Cindy Lavoie dirigera le développement des capacités d'Héritage MD en matière de services bancaires, de crédit et d'expérience client, contribuant à une offre plus holistique et coordonnée.

« Les professionnels de la santé consacrent leur vie à prendre soin des autres et méritent un soutien et un encadrement reflétant le même niveau de rigueur, de clarté et de professionnalisme », a affirmé Mme Lavoie. « Le modèle d'Héritage MD privilégie des relations à long terme et une planification réfléchie, et je suis fière de contribuer à l'expansion d'une plateforme fondée sur la confiance et le partenariat. »

La croissance récente d'Héritage MD comprend également l'ouverture de son bureau phare de 20 000 pieds carrés dans le nouvel immeuble Héritage, stratégiquement situé à proximité de l'aéroport international Montréal-Trudeau et du secteur Royalmount, afin de soutenir l'expansion de son équipe et de favoriser la collaboration au sein de son réseau national.

« Chez Héritage MD, la planification patrimoniale commence par la compréhension de la réalité et des responsabilités concrètes des professionnels de la santé -- et non seulement de leurs états financiers », a déclaré Michael Goodman, président exécutif et cofondateur d'Héritage MD. « Salomon apporte le jugement et la profondeur qui viennent de nombreuses années passées à accompagner des familles confrontées à des décisions complexes, sur les plans personnel, professionnel et intergénérationnel. Son leadership nous permet d'intégrer la planification patrimoniale plus tôt et de façon plus réfléchie dans le processus de planification, plutôt que de la traiter comme une étape finale. »

