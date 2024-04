Les marques de soins capillaires ont fait un don de 100 000 dollars à ÉcoÉcoles Canada tout en facilitant l'achat de produits capillaires plus durables grâce à leur programme "Faire plus avec moins", en collaboration avec Walmart Canada.

TORONTO , le 22 avril 2024 /CNW/ - Les marques de soins capillaires de Procter et Gamble (P&G), Herbal Essences, Head & Shoulders et Native, se sont associées à ÉcoÉcoles Canada, en faisant un don de 100 000 dollars pour soutenir l'éducation environnementale et le leadership dans les écoles.

Le programme "Faire plus avec moins" de P&G en collaboration avec ÉcoÉcoles Canada et Walmart Canada (Groupe CNW/P&G Beauté)

ÉcoÉcoles Canada est une organisation à but non lucratif qui encourage le leadership environnemental et l'action climatique dans les écoles. Leur programme de certification innovant touche environ un million d'élèves canadiens chaque année et aide à encourager, suivre et récompenser les actions environnementales qui réduisent la consommation d'énergie et la production de déchets, sensibilisent et intègrent l'apprentissage environnemental dans le programme scolaire.

"Grâce à la généreuse donation de P&G, ÉcoÉcoles Canada pourra soutenir les écoles qui agissent pour protéger l'environnement et travaillent à obtenir la certification ÉcoÉcoles cette année. Ce processus comprend le développement et la mise en œuvre de la formation des enseignants, le développement de ressources régionales et les évaluations de certification", a déclaré Ryan Dyment, Co-Directeur Exécutif d'ÉcoÉcoles Canada. "Avec ce soutien, nous sommes impatients d'aider les élèves à agir pour le climat au sein de leurs communautés et de certifier davantage d'écoles à travers le Canada."

Dans le cadre de cette initiative, les marques de soins capillaires lancent également le programme "Faire plus avec moins" dans les magasins Walmart à travers le Canada, rendant ainsi les produits durables et responsables plus accessibles à tous les Canadiens en étant disponibles dans les grands magasins. Les produits présentés comprennent :

Le NOUVEAU Herbal Essences aux essences de plantes pures et formulé à base de 96 % d'ingrédients d'origine naturelle* et est fabriqué avec des ingrédients de plantes pures tels que l'aloe vera et l'huile de fleur de camélia. Le flacon de 400mL utilise 25 % de plastique en moins** et est entièrement recyclable.

Le NOUVEAU Head & Shoulders BARE offre un contrôle antipelliculaire cliniquement prouvé tout en n'utilisant que 9 ingrédients. Il est également doté d'une nouvelle ECOBOUTEILLE fabriquée avec 45 % de plastique en moins*** et est pliable pour obtenir jusqu'à la dernière goutte de produit.

Les produits capillaires Native sont végétaliens, fabriqués avec soin à partir d'ingrédients simples et propres, et sont sans sulfate, silicone, parabène et colorant.

" P&G est ravi de collaborer avec Walmart Canada et de s'associer à ÉcoÉcoles Canada pour promouvoir l'éducation environnementale dans les écoles et les magasins. En soutenant une organisation merveilleuse comme ÉcoÉcoles Canada, davantage d'élèves auront l'opportunité de devenir des leaders environnementaux ", a déclaré Lisa Reid, Chef National, P&G Beauté Canada.

Le programme "Faire plus avec moins" est désormais disponible dans les magasins Walmart à travers le Canada. Pour plus d'informations sur le partenariat ÉcoÉcoles et la collaboration de Walmart Canada, visitez Walmart.ca

*Naturellement issus d'ingrédients avec un traitement limité et de l'eau purifiée. Après traitement, les ingrédients d'origine naturelle conservent ≥ 50 % de leur matière d'origine naturelle.

** par rapport à Herbal Essences Lisse / Rose Hips 400 mL, en g/mL

*** par ml par rapport à notre flacon de 370 ml

Concernant Procter & Gamble

P&G répond aux besoins des consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles de marques de confiance et de qualité les plus solides, comprenant Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Native®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G comprend des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter https://www.pg.com pour les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques. Pour d'autres actualités sur P&G, visitez-nous sur https://www.pg.com/news

Concernant Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 magasins à travers le pays, desservant 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne phare de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du Canada et est classé parmi les 10 marques les plus influentes du pays. Walmart Canada s'est engagé en faveur de la régénération, en mettant l'accent sur l'équité des opportunités, la durabilité, la communauté, l'éthique et l'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a levé plus de 750 millions de dollars pour soutenir les communautés à travers le Canada. Des informations supplémentaires sont disponibles sur walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Instagram et LinkedIn.

Concernant ÉcoÉcoles Canada

Depuis 2005, le programme de certification primé d'ÉcoÉcoles Canada fait progresser les écoles et les communautés scolaires sur le continuum de durabilité en soutenant le leadership étudiant, l'action climatique et le développement professionnel des enseignants. Inscrivez votre école gratuitement dès aujourd'hui sur ecoschools.ca.

SOURCE P&G Beauté

