POINTE-CLAIRE, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Un important jalon a été franchi ce matin dans le panorama en constante évolution de Pointe-Claire. Une cérémonie de pelletée de terre a révélé Hemisphere - un projet immobilier locatif multigénérationnel d'exception situé au 275, boulevard Hymus. Cet événement, auquel ont assisté des représentants de la ville, a mis en lumière un développement remarquable qui s'intègre harmonieusement avec la communauté environnante. Avec son design raffiné et ses cours verdoyantes, Hemisphere incarne l'harmonie pure en architecture. Les futurs résidents pourront emménager dès l'été 2025.

Hemisphere: Un projet immobilier locatif visionnaire, s'intégrant fluidement dans Pointe-Claire. (Groupe CNW/Hemisphere Pointe-Claire)

Emplacement stratégique au cœur de Pointe-Claire

Niché dans un quartier résidentiel paisible, tout en étant près de la station REM de Pointe-Claire, des principales artères et de centres commerciaux, Hemisphere redonne vie à un ancien site industriel. Alliant quiétude et facilité, l'emplacement offre le meilleur des deux mondes.

Un chef-d'œuvre en forme de « H »

Adoptant la forme d'un « H », Hemisphere comprend deux immeubles de moyenne hauteur, reliés par un luxueux basilaire central qui favorise la création d'une communauté dynamique. Offrant une gamme variée d'unités adaptées aux jeunes professionnels, aux couples, aux jeunes familles, à ceux qui optent pour un logement plus petit et aux retraités, Hemisphere garantit l'inclusion. Les unités du rez-de-chaussée offrent un accès direct à de magnifiques jardins, tandis que les penthouses offrent des vues panoramiques et de hauts plafonds. Hemisphere est un hommage aux lignes classiques, aux formes pures, à l'élégance de la symétrie, aux vues dégagées à 360 degrés et à une abondante lumière naturelle.

Un havre privé

Alors qu'Hemisphere s'intègre harmonieusement à la communauté avec son jardin en façade, il dévoile un parc privé à l'arrière du site, exclusivement réservé aux résidents. Le pavillon central abrite une piscine avec couloir de nage, une terrasse extérieure adjacente, un circuit thermal complet, comprenant un bain à remous, un sauna et une piscine d'eau froide. On y retrouve également une salle de sport entièrement équipée, un studio de yoga et d'entraînement privé, ainsi qu'une salle de massage et de thérapie. De plus, les résidents auront accès à un centre d'affaires moderne avec des salles de rencontre et des cabines téléphoniques et une salle de réunion pour huit personnes. Ils pourront se détendre et se divertir, grâce à une cuisine de traiteur, un café, un salon avec accès à une autre terrasse extérieure et une bibliothèque privée de raffinés livres Taschen. Grâce à son design, l'accent est mis sur la transparence et la lumière naturelle, créant une l'atmosphère aérée et accueillante.

Développement responsable et création d'un héritage

Hemisphere est né d'une vision ancrée dans le développement responsable. Il représente une approche moderne de l'immobilier responsable, caractérisée par un engagement à réduire l'impact environnemental, à contribuer positivement à la communauté d'accueil tout en offrant une qualité de vie inégalée aux résidents. Cette vision s'est concrétisée grâce à une équipe d'experts, soigneusement sélectionnée pour son expérience par George Vouloumanos, propriétaire du projet.

KODEM, une entreprise de développement de renommée, et NEUF Architect(e), l'une des plus grandes firmes d'architecture et de design au Canada, ont collaboré pour créer un projet qui allie magie et rationalité, donnant naissance à un tout extraordinaire et intemporel. L'Agence immobilière SIX et Norexco Construction se sont également joints à l'équipe. « Hemisphere consiste à transformer un espace urbain en un lieu porteur de sens. C'est la recherche de l'équilibre entre Logique et Vision, pour créer une destination qui se doit d'être découverte », déclare Benjamin Sternthal, fondateur et président de KODEM.

Luxuriante verdure et durabilité

Hemisphere enveloppe ses 334 unités de location d'une luxuriante végétation, créant un vaste parc avec des terrains de bocce, des jardins communautaires, un parc pour chiens, des sentiers, des équipements de sport en plein air, des espaces de repos et des terrasses extérieures. Par la décision d'inclure 65 % d'espaces verts -- trois fois plus que ce qui est requis -- Hemisphere promeut un mode de vie plus sain.

Par ailleurs, le projet a reçu l'approbation du programme APH Select de la SCHL, axé sur l'abordabilité, l'accessibilité et la compatibilité climatique, ce qui est parfaitement aligné aux valeurs d'Hemisphere. Notamment, un critère clé d'admissibilité dicte que le bâtiment doit surpasser les normes d'efficacité énergétique de manière marquée, soit de 25 %.

Design intemporel et durabilité

Le design d'Hemisphere aspire à l'intemporalité, s'intégrant harmonieusement au tissu urbain de la ville de Pointe-Claire. « Construire quelque chose de beau, de grande qualité, qui respecte l'environnement est important pour ma famille et moi », commente George Vouloumanos. « Hemisphere sera le projet phare de la ville, un symbole de luxe discret et de design raffiné conçu pour surmonter l'épreuve du temps ».

Pour en savoir plus sur les espaces communs et les services d'Hemisphere, veuillez visiter notre page web à hemisphereouest.com.

À propos d'Hemisphere

Se démarquant par une élégance et une symétrie épurée, Hemisphere est un projet immobilier locatif exclusif et unique qui s'intégrera parfaitement dans sa communauté d'accueil avec un profond sentiment de respect et d'harmonie. Défini par ses formes classiques et intemporelles, ainsi que par son design distinctif en forme de H, ce projet répond à la demande de logements élégants et haut de gamme. Avec sa verdure luxuriante et ses cours majestueuses, Hemisphere s'ouvre sur un monde de grandeur naturelle.

SOURCE Hemisphere Pointe-Claire