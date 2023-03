Héma-Québec et ses infirmières et infirmières auxiliaires de Québec (affiliées à la CSN) signent une entente de principe

MONTRÉAL, le 17 mars 2023 /CNW/ - Héma-Québec est heureuse d'annoncer qu'une entente de principe est intervenue le 16 mars avec le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec (CSN). L'entente de principe sera soumise aux votes des membres lors de l'assemblée prévue le 19 mars prochain .

« Je suis reconnaissante envers les équipes de négociation patronale et syndicale pour le travail accompli tout au long du processus de négociation, notamment durant les derniers jours. Cette entente de principe jette les bases d'un accord qui nous permettra de regarder en avant et de mettre nos énergies, ensemble, à poursuivre notre inspirante mission » a affirmé la présidente et chef de la direction d'Héma-Québec, Nathalie Fagnan.

Par respect pour le processus d'approbation syndical en cours, les détails de l'entente de principe demeurent confidentiels, et Héma-Québec n'émettra pas de commentaires à ce sujet.

