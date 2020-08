La société s'engage à compenser entièrement ses émissions directes de carbone à partir de 2020

Ce programme de compensation est une étape importante de la stratégie de réduction du carbone de la société

Pour compenser les émissions de carbone découlant de la production, des livraisons et des déplacements professionnels, HelloFresh investira dans plusieurs projets de protection du climat à l'échelle mondiale

TORONTO, le 4 août 2020 /CNW/ - HelloFresh, le chef de file mondial du secteur des boîtes-repas, s'engage à compenser entièrement les émissions directes de carbone qui découlent de ses activités de production, de ses livraisons aux clients, de ses bureaux et de ses déplacements professionnels. Cet engagement s'inscrit dans sa stratégie d'énergie verte et de réduction du carbone. Elle deviendra ainsi la première société mondiale de boîtes-repas carboneutre. À l'échelle internationale, HelloFresh a noué un partenariat avec Planetly, une jeune entreprise de technologies liées au climat établie à Berlin, pour investir dans des projets de sauvegarde du climat partout dans le monde. Cette initiative devrait compenser environ 40 000 tonnes métriques de carbone en 2020. Aux États-Unis, HelloFresh fait équipe avec Terrapass dans le but de compenser au moins 50 000 tonnes métriques de carbone.

La durabilité a toujours été une composante fondamentale de la stratégie globale de HelloFresh. Grâce à la nature même de sa chaîne d'approvisionnement novatrice, la société élimine le gaspillage alimentaire, lequel contribue fortement aux émissions de carbone dans les chaînes d'approvisionnement traditionnelles des épiceries. De plus, HelloFresh s'est dotée d'une stratégie pour éviter les émissions, les réduire et les compenser.

« Nous sommes fiers d'être la première société mondiale de boîtes-repas carboneutre, déclare Ian Brooks, chef de la direction et fondateur de HelloFresh Canada. Nous cherchons constamment de nouvelles façons de rendre nos produits et nos activités plus durables pour l'environnement et nos clients. C'est toujours une priorité pour nous. »

« Nous contribuons déjà à la réduction du gaspillage alimentaire en ayant une chaîne d'approvisionnement écoénergétique et en livrant directement aux consommateurs les quantités exactes d'ingrédients dont ils ont besoin. La compensation des émissions n'est qu'un moyen supplémentaire d'aider nos clients à diminuer leur empreinte carbone. »

