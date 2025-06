TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - helloMD, la marque de soins personnels qui se consacre à rendre les moments ordinaires magiques, est ravie d'annoncer ses plus récentes innovations, soit le dentifrice dragon éblouissant et le déodorant 24 heures bonheur matinal, qui sont maintenant offertes au Canada. Ces deux nouveaux produits incarnent la mission de hello, qui consiste à transformer les routines quotidiennes en moments magiques de joie et de soin pour toute la famille.

dentifrice dragon éblouissant (à gauche) et déodorant bonheur matinal (à droite) de hello (Groupe CNW/hello Products)

« hello crée des produits pour tous les membres de la famille qui leur apportent de la joie dans leurs activités quotidiennes, explique Diana Haussling, cheffe de la direction de helloMD. Notre nouveau dentifrice dragon éblouissant et notre nouveau déodorant bonheur matinal sont conçus pour faire exactement cela : agrémenter les moments ordinaires de la vie quotidienne grâce à une conception attrayante et à une pincée de magie. »

Transformez l'heure du brossage des dents en une aventure grâce au délicieux dentifrice dragon éblouissant pour enfants, à l'arôme naturel de framboise bleue et aux étincelles amusantes. Contenant des édulcorants de haute qualité comme du xylitol et de la stévia, il élimine la plaque dentaire, prévient les caries, polit les dents et illumine les sourires*. De plus, il n'est pas testé sur les dragons ni sur aucun autre animal.

Le déodorant 24 heures bonheur matinal de hello est testé sous contrôle dermatologique et ne contient pas d'aluminium pour vous donner une sensation de fraîcheur tout au long de la journée. Sa formule naturellement parfumée offre un arôme léger et rafraîchissant d'agrumes, de thé blanc et d'un soupçon de vanille, vous laissant sentir bon comme une rose. Ce déodorant végétalien contient des ingrédients formidables comme de l'huile d'arbre à thé et du beurre de karité, ne contient pas de bicarbonate de soude, de colorants ou de parabènes, et n'est pas testé sur les animaux.

Le dentifrice et le déodorant sont maintenant offerts en ligne et en magasin chez les principaux détaillants, y compris Pharmaprix, Walmart et Amazon.ca (PDSF : 7,99 $ pour un tube de dentifrice de 88 ml et 8,99 $ pour un bâton de déodorant de 73 g).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.helloproducts.ca et suivez helloMD sur les médias sociaux @helloproducts.

* lorsqu'utilisé deux fois par jour

À propos de helloMD

Dites bonjour aux soins personnels friendlyMC qui sont faits à partir d'ingrédients efficaces judicieusement choisis et qui proposent des concepts qui vous feront sourire. Les produits hello sont fabriqués à partir d'ingrédients d'origine mondiale et sont végétaliens, non testés sur les animaux et exempts de colorants, d'édulcorants et d'arômes artificiels, de parabènes, de microbilles et de triclosane. Le contraire serait loin d'être amical. Apprenez-en plus et souriez plus en visitant le site hello-products.ca.

SOURCE hello Products

Ressource pour les médias : [email protected]