Ce dentifrice torsadé transforme le brossage des dents en une expérience moussante et amusante.

TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - hello, la marque de soins buccodentaires et personnels réputée pour ses produits soigneusement conçus, a annoncé le lancement de sa plus récente innovation : le dentifrice fouetté.

helloMD présente son dentifrice fouetté, qui rend le brossage des dents encore plus magique (Groupe CNW/hello Products Canada)

Grâce à sa technologie de mousse rapide, ce dentifrice torsadé produit une mousse veloutée et onctueuse qui transforme le brossage des dents en une expérience magique, tout en luttant contre les caries et en rafraîchissant l'haleine. Le dentifrice fouetté de hello est végétalien et ne contient aucun édulcorant artificiel, arôme artificiel, colorant, SDS, parabène ou dioxyde de titane, et il n'est pas testé sur les animaux.

« Les gens méritent une routine de soins buccodentaires aussi agréable qu'efficace, déclare Diana Haussling, cheffe de la direction de hello. Avec le dentifrice fouetté hello, nous transformons la simple activité du brossage des dents en un moment riche et amusant qui éveille les sens! » Parce que nous croyons que les soins personnels devraient être une activité de bien-être, et non une corvée. « Ce dentifrice anti-caries a vraiment du caractère, et nous sommes impatients que nos clients puissent le découvrir. »

Le dentifrice fouetté au fluorure de hello est offert en deux délicieux arômes, soit rêve à la menthe douce et bâtonnet de menthe poivrée, chez Walmart, chez Pharmaprix et sur le site Amazon.ca. Le prix de vente conseillé est de 9,99 $ pour un tube de 4,0 oz.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.helloproducts.ca et suivez hello sur les médias sociaux @helloproducts.

À propos de helloMD

Dites bonjour aux soins personnels amicaux qui sont faits à partir d'ingrédients judicieusement choisis et qui proposent des concepts qui vous feront sourire. Les produits hello sont fabriqués en Amérique du Nord à partir d'ingrédients d'origine mondiale et sont végétaliens, non testés sur les animaux et exempts de colorants, d'édulcorants et d'arômes artificiels, de parabènes, de microbilles et de triclosane. Apprenez-en plus et souriez plus en visitant le site hello-products.ca.

À propos de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive est une entreprise innovante, bienveillante et en pleine croissance qui réinvente un avenir plus sain pour les personnes, leurs animaux de compagnie et notre planète. Axée sur les soins buccodentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux de compagnie, la société vend ses produits dans plus de 200 pays et territoires sous des marques telles que Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA Skin, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet. La société est reconnue pour son leadership et son innovation dans la promotion du développement durable et du bien-être des collectivités, notamment pour ses réalisations en matière de réduction des déchets plastiques, d'économie d'eau, de réduction des déchets, de promotion de la recyclabilité, de conservation des ressources naturelles et d'amélioration de la santé buccodentaire des enfants par le biais de son programme À sourire éclatant, avenir brillant, qui a touché plus de 1,4 milliard d'enfants depuis 1991. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités mondiales de Colgate et sur la façon dont la société construit un avenir auquel on peut sourire, consultez le site www.colgatepalmolive.com.

SOURCE hello Products Canada