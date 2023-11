Lancée aujourd'hui, cette série de trois épisodes montre ce que trois légendes du Tricolore mijotent sur la glace et à l'extérieur.

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Alors que la saison du hockey bat son plein, Hellmann's est ravie de lancer sa nouvelle série qui ouvre l'appétit - Légendes dans la cuisine - où l'on associe des légendes des Canadiens de Montréal à un ingrédient tout aussi légendaire : la mayonnaise no 1 du Québec*. On y raconte certains moments particulièrement émouvants vécus au Centre Bell ainsi que des anecdotes amusantes impliquant vos légendes préférées, sur la patinoire comme à l'extérieur. Bref, cette série donne un aperçu de ce que les partisans veulent savoir et des personnes derrière le succès des Canadiens de Montréal.

Serving Up Facts & Snacks with Nick Suzuki | Légendes dans la cuisine Hellmann's

Animée par Tony Marinaro du balado The Sick Podcast, cette série de trois vidéos met l'accent sur les ingrédients de la recette magique des Canadiens de Montréal : les matchs, les rituels, l'histoire, les partisans, les légendes, le Centre Bell, les repas de jour de match et bien plus encore. Dans chaque épisode, Tony reçoit des invités spéciaux, dont Nick Suzuki, capitaine actuel des Canadiens de Montréal, Guy Carbonneau, ancien joueur et membre du Temple de la renommée du hockey, et Michel Lacroix, l'annonceur maison de l'équipe. Aux côtés de Tony, chaque invité préparera un plat prématch unique de Hellmann's, tout en dévoilant quelques pans de sa vie personnelle et sportive.

« Les Canadiens de Montréal jouissent d'une longue et riche histoire, et les partisans veulent savoir ce qui alimente le dynamisme et la passion que j'apporte sur la glace en tant que capitaine », indique Nick Suzuki, capitaine des Canadiens de Montréal. « J'ai hâte de révéler ma "sauce secrète" - ma petite primeur - pendant mon épisode de Légendes dans la cuisine. Tous les partisans, qu'ils soient fervents ou un peu moins, pourront apprendre une chose ou deux grâce aux recettes de cette série, qu'ils pourront savourer en nous encourageant à la maison ».

La série de vidéos peut être visionnée sur la chaîne YouTube de Hellmann's . Le premier épisode est mis en ligne aujourd'hui, le 9 novembre.

Épisode 1 - Trempette et confidences avec Nick Suzuki De ses premiers coups de patins à l'âge de quatre ans à ses études en arts, Nick Suzuki explique ce qui l'a amené à devenir le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe. De plus, regardez Nick préparer une trempette crémeuse au poulet Buffalo , une recette très appréciée, parfaite pour accompagner la soirée du hockey à la maison. Regardez cet épisode ici .





Épisode 2 - Selon la légende… Guy Carbonneau fait des merveilles en cuisine On se souvient de Guy Carbonneau comme étant le capitaine qui a mené l'équipe à la conquête de la victoire en 1993. Il évoque ses plus beaux souvenirs, dévoile qui est le meilleur coéquipier avec lequel il a joué, et raconte bien d'autres choses encore, tout en préparant une recette simple et délicieuse de pain à l'ail et au fromage . Soyez au rendez-vous le 16 novembre!





Épisode 3 : Lacroix, la voix du Tricolore, au Temple comme en cuisine Voix emblématique qui résonne dans tout le Centre Bell, Michel Lacroix raconte tout, du geste le plus fou d'un partisan lors d'un match à ses moments les plus émouvants dans le temple du Tricolore, tout en concoctant la recette Maïs réinventé , qui fera vibrer vos papilles gustatives. Cet épisode, le dernier, sera diffusé le 23 novembre.



Toute aussi marquante que les légendes qui les ont créées, la mayonnaise Hellmann's vient rehausser la saveur des recettes de jours de match. Pour d'autres recettes mettant à profit la mayonnaise no 1 au Québec, visitez hellmanns.com/ca/fr.

* Source : Données Nielsen, MarketTrack, WSD ventes tous canaux en $, période se terminant le 7 octobre 2023

À propos de Hellmann's

Hellmann's s'engage à aider les gens à apprécier des produits savoureux pour le simple plaisir qu'ils procurent, sans souci ni gaspillage. Depuis plus d'un siècle, la marque aide les gens à transformer les ingrédients les plus simples en repas délicieux. Hellmann's croit au pouvoir du goût, car lorsque les aliments ont bon goût, on en gaspille moins. Cette conviction a conduit Hellmann's à être une force pour accompagner un changement de comportement positif en matière de gaspillage alimentaire dans les ménages. Hellmann's s'est associée à des spécialistes pour mener l'une des études les plus longues et les plus importantes sur le comportement des consommateurs et des consommatrices en matière de gaspillage alimentaire domestique. Elle a collaboré avec 2 000 familles aux États-Unis et au Canada et a recueilli des renseignements pour aider les gens à mieux utiliser les aliments qu'ils ont déjà à la maison et à moins gaspiller. Hellmann's continuera à promouvoir la réduction du gaspillage alimentaire des ménages au moyen de ses campagnes « J'aime manger pas gaspiller », qui incitent les gens à transformer leurs restes en repas faciles et savoureux. Rien que l'année dernière, Hellmann's a réussi à inspirer plus de 200 millions de personnes aux États-Unis, au Canada, et au Royaume-Uni.

SOURCE Hellmanns

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Louise Hugot, [email protected]