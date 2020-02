Hellmann's Canada s'engage à utiliser du plastique recyclé à 100 % pour ses bouteilles et pots de mayonnaise

La transformation des emballages devrait permettre d'économiser un million de kilogrammes de plastique en 2020

TORONTO, le 5 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Hellmann's a annoncé que tous ses pots et bouteilles de mayonnaise seront fabriqués avec du plastique recyclé à 100 % d'ici mars 2020, un changement qui devrait permettre d'économiser un million de kilogrammes de plastique vierge cette année.

Les Canadiens pourront désormais trouver des pots et des bouteilles de mayonnaise Hellmann's faits de plastique recyclé post-consommation en magasin partout au pays. Le plastique recyclé post-consommation est du plastique récupéré, puis nettoyé et retraité avant d'être réutilisé. Ce plastique a une empreinte carbone plus faible et dépend moins des ressources naturelles non renouvelables; son utilisation contribue donc à une économie circulaire et durable pour les plastiques.

« Les Canadiens veulent faire des choix éclairés et recherchent les produits et les marques qui accordent la priorité à la planète », a déclaré Gary Wade, président d'Unilever Canada. « En passant aux bouteilles et aux pots faits de plastique recyclé à 100 %, Hellmann's contribue à rendre les choix durables plus accessibles, tout en continuant à offrir le bon goût que les Canadiens connaissent et adorent. »

Les efforts de Hellmann's sont conformes à l'engagement d'Unilever, qui est de veiller à ce que tous ses emballages de plastique soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025, et représentent l'une des façons dont Hellmann's respecte le Plan Unilever pour un mode de vie durable. Unilever, qui vise à passer à une économie plus circulaire, travaille sur plusieurs fronts afin de réduire sa consommation de plastique et investit dans les plastiques fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Les nouveaux pots et bouteilles en plastique recyclé post-consommation Hellmann's auront une teinte légèrement plus foncée que celle des emballages précédents. Cette teinte résulte du mélange et de la fonte de plastiques recyclés, procédés qui sont tout à fait sécuritaires pour les aliments. Les nouveaux emballages Hellmann's comporteront également l'étiquette How2Recycle®, qui comprend des directives claires sur la façon appropriée de les recycler. Mentionnons que les papilles gustatives des Canadiens demeureront comblées par le même bon goût inchangé. En effet, la mayonnaise Hellmann's continuera d'être synonyme de goût délicieux et d'ingrédients de qualité, y compris de l'huile de canola canadienne provenant de sources durables et des œufs de poules en liberté.

Pour en apprendre davantage à propos des nouveaux emballages en plastique recyclé post-consommation d'Hellmann's, veuillez visiter le site suivant : hellmanns.ca.

À propos d'Unilever Canada :

Unilever est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de produits d'entretien ménager et de produits alimentaires et de rafraîchissements, lesquels sont vendus dans plus de 190 pays et sont consommés par 2,5 milliards de personnes chaque jour. Au Canada, son portefeuille comprend notamment les marques suivantes : AxeMD, Ben & Jerry'sMD, BreyersMD, DegreeMD, DoveMD, Hellmann'sMD, KlondikeMD, KnorrMD, LiptonMD, Love Beauty and PlanetMD, MagnumMD, NexxusMD, PopsicleMD, Q-TipsMD, Seventh GenerationMD, SimpleMD, St. IvesMD, TRESemméMD et VaselineMD. Tous les noms de marque précédents sont détenus ou utilisés sous licence par Unilever Canada inc.

À propos du Plan Unilever pour un mode de vie durable :

La stratégie de l'entreprise est basée sur le Plan Unilever pour un mode de vie durable, qui prévoit :

Aider plus d'un milliard de personnes à passer à l'action pour améliorer leur santé et leur bien-être d'ici 2020

Réduire de moitié les répercussions environnementales des produits de l'entreprise d'ici 2030

Améliorer les vies de millions de personnes d'ici 2020

Le Plan Unilever pour un mode de vie durable crée de la valeur en stimulant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. À l'échelle mondiale, les marques durables de l'entreprise ont affiché une croissance 69 % plus rapide que le reste de l'entreprise; en 2017, cette valeur était de 46 %.

