Savoureuses et faciles à préparer, les recettes flexibles de Hellmann's aident les ménages à donner une nouvelle vie à leurs restes

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Hellmann'sMD Canada poursuit son partenariat avec l'organisme sans but lucratif La Tablée des Chefs afin de sensibiliser les jeunes aux conséquences du gaspillage alimentaire et à la façon de réutiliser les restes et les ingrédients courants pour en faire des repas savoureux à la maison. Alors que le ménage canadien moyen gaspille l'équivalent de 1 352 dollars de nourriture par année1, les recettes flexibles de Hellmann's offrent des idées de repas simples et délicieux que l'on peut préparer chez soi.

Pour poursuivre sa lutte contre le gaspillage alimentaire, Hellmann's est heureuse d'annoncer que les recettes flexibles sont une composante essentielle du programme des Brigades Culinaires de La Tablée des Chefs, qui organise des ateliers culinaires pour les jeunes de 13 à 17 ans au Québec et au Canada. En plus d'enseigner les rudiments de la cuisine et de promouvoir de saines habitudes alimentaires, les Brigades Culinaires sensibilisent les élèves aux conséquences du gaspillage alimentaire. On leur montre à quel point il est facile de revaloriser les restes en suivant la méthode 3+1 de Hellmann's, qui consiste à :

Choisir une base, comme du riz ou des pâtes; Ajouter des fruits ou des légumes; Intégrer une protéine; Apporter une touche supplémentaire de magie au moyen de condiments comme la mayonnaise Hellmann's.

Une étude de 2021 de Hellmann's, en partenariat avec le cabinet BEworks, spécialiste des sciences du comportement, a révélé qu'on peut facilement réduire du tiers la quantité d'aliments mis au rebut. Comment? En organisant, une fois par semaine, une « journée vide-frigo », au cours de laquelle on utilise des ingrédients déjà présents dans la cuisine pour préparer une recette flexible.2

« Hellmann's cherche toujours à aider les gens à réduire le gaspillage alimentaire. L'une des façons les plus faciles d'y parvenir est de faire preuve de créativité pour utiliser les restes », a indiqué Kristen Denega, directrice du marketing chez Hellmann's Canada. « Nous avons créé les recettes flexibles pour aider les ménages à faire preuve de plus d'ingéniosité avec les aliments qui se trouvent à portée de main. Nous sommes ravis de mettre cette précieuse ressource à la disposition de La Tablée des Chefs afin d'inspirer la prochaine génération de chefs cuisiniers à donner une nouvelle vie à leurs restes grâce à Hellmann's ».

Hellmann's et La Tablée des Chefs se sont également associés pour réduire le gaspillage alimentaire dans les arénas de hockey du pays. À ce jour, l de plus de 2 millions de repas a été récupéré dans les arénas d'ici grâce à la transformation d'aliments inutilisés en délicieux repas pour les personnes dans le besoin, en partenariat avec l'organisme Deuxième récolte. Cette année, ces organisations s'apprêtent à fournir 300 000 repas à des personnes dans le besoin.

« Notre partenariat avec Hellmann's est fondé sur notre objectif commun de réduire le gaspillage alimentaire et de veiller à ce que les bons aliments parviennent aux personnes dans le besoin, plutôt que d'être jetés », a affirmé Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs. « Pour faire partie de la solution, il faut acquérir les bonnes compétences en cuisine et apprendre à utiliser les ingrédients à bon escient. Le programme des Brigades Culinaires revêt une très grande importance, car il aide à développer ces compétences très tôt chez les jeunes cuistots. »

En partenariat avec Hellmann's, La Tablée des Chefs prévoit d'étendre le programme des Brigades Culinaires de 250 à 400 écoles au Québec et au Canada d'ici 2025, afin d'aider encore plus d'élèves à développer leur autonomie alimentaire. À l'issue du programme, les jeunes auront suivi près de 40 heures de formation pratique, notamment sous forme d'ateliers culinaires, de défis sociaux et de compétitions.

Tout au long de novembre, La Tablée des Chefs organisera ses événements phares La Grande Tablée à Montréal, à Québec et à Toronto, afin d'amasser des fonds pour des programmes importants comme les Brigades Culinaires. Pour obtenir plus d'information sur La Tablée des Chefs et sur sa contribution à la réduction de l'insécurité alimentaire et au développement de l'autonomie alimentaire des jeunes, consultez le site www.tableedeschefs.org.

Les personnes qui souhaitent réduire le gaspillage alimentaire à domicile sont invitées à télécharger l'application Fridge Night ou à explorer la collection de recettes flexibles de Hellmann's sur le site www.hellmanns.com/ca/fr.

