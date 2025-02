MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, Helight Sleep a été choisi pour faire partie du prestigieux cadeau remis aux nominés de la cérémonie des Oscars. Inspiré des recherches de la NASA sur le cycle circadien, cet appareil d'aide au sommeil breveté utilise la lumière rouge. Controversé au Québec à ses débuts, Helight Sleep s'impose maintenant comme un pionnier et une référence incontournable.

SCIENCE Si les effets d'une exposition à la lumière bleue sont connus, la lumière rouge a longtemps été considérée comme inactive et était jusqu'à présent peu étudiée. Il y a à peine un an, des chercheurs de l'université de Strasbourg publient : "L'exposition à la lumière rouge induit significativement le sommeil chez la souris." ScienceDirect, Patrice Bougin & ass. Mars 2024

"L'humain et la souris partagent des types de cellules similaires impliqués dans la régulation du sommeil." Dr. Clifford Saper, Harvard Medical School

Déjà en 2019 les docteurs Gronfier et Duforez publient "…l'exposition à de la lumière rouge avant l'extinction des lampes pourrait faciliter l'endormissement. Il se pourrait que cet effet, s'il est confirmé, passe par une absence de lumière bleue dans les lumières rouges utilisées, favorable à la libération de mélatonine, à la chute de température corporelle, et à l'installation de la somnolence." ScienceDirect, Janvier 2019

Helight Sleep, recommandé par plusieurs médecins, a reçu les éloges d'une quarantaine de médias américains.

PRIX

2022 Top Santé (France)

2023 health.com

2024 Future Sleep-Innovation, BellaBeauty, GlamourBeauty, BeautyMatter Next

"J'ai essayé le Helight pendant 30 jours, et mon score de sommeil moyen a augmenté de 5 points d'un mois à l'autre… et la preuve est dans mes scores Oura Ring."

MIND-BODY-GREEN 2023-12-08

"… une technologie astucieuse qui nous aide à rejoindre le monde des rêves plus rapidement et à profiter d'un sommeil plus profond, afin de nous réveiller pleinement reposés…"

COUNTRY LIVING 2023-11-01

"… en tant qu'insomniaque, je ne pensais pas qu'une petite lumière sur ma table de nuit ferait une si grande différence, mais ça a vraiment été le cas."

BUSTLE 2023-11-06

"… J'utilise Oura Ring pour suivre mon sommeil. J'ai remarqué que les nuits où j'utilise le Helight, je m'endors plus rapidement et je dors plus longtemps."

POP SUGAR 2024-03-05

Contrairement aux réalisateurs en nomination, Helight Sleep veut vous aider à dormir!

