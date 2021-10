James M. Peck quitte le conseil d'administration après deux années de service

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) est heureuse d'annoncer la nomination de Helen Mallovy Hicks et de Marie-Lucie Morin au conseil d'administration.

Mme Mallovy Hicks est une dirigeante d'entreprise qui compte plus de 30 ans d'expérience à l'échelle mondiale en gestion d'entreprises et en services-conseils. À titre d'ancienne associée chez PricewaterhouseCoopers s.r.l., elle occupait jusqu'à tout récemment les fonctions de responsable des valorisations mondiales à PwC. Elle conseillait les cadres et le conseil d'administration pour les questions touchant les opérations complexes, la création de valeur, l'affectation du capital, les transformations opérationnelles et les restructurations. Mme Mallovy Hicks a aussi de l'expérience en audit et en gestion des risques, en ressources humaines et en rémunération des dirigeants. Elle siège aux conseils d'administration d'entreprises et d'organismes sans but lucratif.

Mme Mallovy Hicks est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université de Toronto. Elle est aussi membre de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises et de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Ontario (FCA/FCPA). Elle se joint au conseil d'administration de la Sun Life le 31 octobre 2021.

Mme Morin possède une grande expérience de la représentation des intérêts du Canada dans les questions qui touchent le commerce international et les affaires mondiales - elle compte plus de 30 ans d'expérience au sein de la fonction publique fédérale du Canada. Elle a occupé le poste de directrice générale pour le Canada, l'Irlande et les Antilles à la Banque mondiale de 2010 à 2013. À la fonction publique, elle a notamment été conseillère nationale pour la sécurité pour le premier ministre, secrétaire associée du Cabinet, sous-ministre du commerce international et sous-ministre déléguée des affaires étrangères. En 1997, Mme Morin a été nommée ambassadrice du Canada en Norvège avec accréditation pour l'Islande. Elle est membre de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. Elle siège aux conseils d'administration d'entreprises et d'organismes sans but lucratif.

Mme Morin a été nommée Chevalière de la Légion d'honneur par le gouvernement français en 2012. En 2015, elle a été assermentée comme membre du Conseil privé de la reine pour le Canada. Et elle est devenue membre de l'Ordre du Canada en 2016. Elle a étudié le droit à l'Université de Sherbrooke et elle a été admise au Barreau du Québec en 1980. La nomination de Mme Morin au conseil d'administration de la Sun Life entrera en vigueur le 31 décembre 2021.

James M. Peck quitte le conseil d'administration de la Sun Life après plus de deux années de service au cours desquelles il a mis à profit son expertise approfondie en matière de données et d'analytique.

La Sun Life est signataire du Catalyst Accord 2022, un engagement pris par des conseils d'administration au pays à promouvoir l'avancement professionnel des femmes en mettant l'accent sur les postes de cadres supérieurs et au sein des conseils d'administration. La Sun Life est aussi membre du Club canadien des 30 %, une campagne dirigée par des présidents de conseils et des chefs d'entreprises pour augmenter la diversité de genre au sein des conseils d'administration et parmi les cadres supérieurs. La nomination de Mme Mallovy Hicks et de Mme Morin s'inscrit dans l'engagement de la Sun Life en matière de diversité et portera à 42 % le pourcentage de femmes dans son conseil d'administration.

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des priorités clés pour le président et le conseil d'administration de la Sun Life. En 2020, l'entreprise a intensifié ses efforts pour atteindre son objectif : faire en sorte que 25 % de ses hauts dirigeants en Amérique du Nord proviennent de groupes sous représentés d'ici 2025. Elle a établi des cibles précises pour les personnes autochtones, noires et de couleur. La Sun Life a également comme objectif que plus de 50 % des postes de haute direction à l'échelle mondiale soient occupés par des femmes d'ici 2025.

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 360 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

