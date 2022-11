Le brasseur lance la technologie de déconnexion du travail The Closer au moment où une nouvelle étude révèle que les Canadiens n'arrivent pas à concilier travail et vie personnelle dans la période occupée précédant le temps des Fêtes

TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - À l'approche des Fêtes, plus de la moitié des travailleurs canadiens attribuent leur difficulté à concilier travail et vie personnelle au phénomène de la « culture des longues heures de travail » et affirment se sentir épuisés, selon un nouveau sondage commandé par Heineken Canada.

Heineken Canada lance la campagne et l'ouvre bouteille "The Closer" avec Michele Romanow, entrepreneure et personnalité publique, pour encourager les travailleurs canadiens à se déconnecter du travail et à passer plus de temps avec leurs amis et leur famille. (Groupe CNW/Heineken)

Plus tôt ce mois-ci, la société d'analyse des marchés Maru Public Opinion a mené un sondage à l'échelle nationale auprès de travailleurs canadiens sur l'impact de la culture des longues heures de travail, une mentalité qui glorifie la surcharge de travail. Les résultats ont permis de conclure que la génération des Canadiens en début de carrière en ressent plus fortement les effets.

Près de la moitié (46 %) des répondants ayant l'âge légal de consommer de l'alcool et moins de 35 ans ont déclaré qu'ils annulaient ou modifiaient leurs plans à cause de leur travail pendant la période des Fêtes. Plus d'un répondant sur trois (36 %) a dit travailler davantage pour compenser ses congés en se connectant aux applications de courriels et de messagerie et à d'autres programmes liés au travail pendant les congés des Fêtes.

Heineken veut ébranler ce statu quo avec un nouveau partenariat et une campagne mettant en vedette l'entrepreneure et personnalité de la télévision Michele Romanow et un nouvel outil novateur et attrayant appelé The Closer : un ouvre-bouteille de haute technologie qui ferme les applications de travail lorsque l'utilisateur ouvre une bouteille de Heineken avec celui-ci. Ensemble, Heineken et Michele Romanow encouragent les travailleurs à se débrancher du travail pour passer du temps avec leurs amis et leur famille.

« En tant qu'entrepreneure au Canada, j'ai vu trop de gens s'épuiser dans la poursuite de leurs objectifs professionnels, a affirmé Michele Romanow, chef de la direction et cofondatrice de Clearco, le plus grand investisseur en commerce en ligne au monde. Nous pouvons tous comprendre la valeur du travail acharné, mais trop d'entre nous sous-estiment la nécessité de se détendre, de décrocher et d'accorder la priorité à notre vie personnelle et à notre propre bien-être. »

La nouvelle campagne de Heineken rappelle aux Canadiens de décrocher du travail et de renouer avec leur propre bien-être, leurs amis et leur famille. Pour appuyer cette initiative, certains Canadiens pourront maintenant obtenir leur propre ouvre-bouteille Closer par l'entremise de Heineken Canada sur Instagram en mentionnant le nom d'un ami qui a besoin d'un rappel pour se débrancher.

« En cette ère numérique du télétravail en permanence, il est manifestement difficile pour de nombreux Canadiens en début de carrière de protéger leur équilibre travail-vie personnelle et leur bien-être, a déclaré Laurent Delmouly, directeur général et chef de la direction de Heineken Canada. Pour la période des Fêtes, qu'ils travaillent à la maison, au bureau ou les deux, Heineken encourage les Canadiens à se débrancher du travail et à renouer davantage avec leurs amis et leur famille. »

Pour en savoir plus, consultez @heinekenca et #WorkResponsibly.

Méthodologie :

Voici quelques-unes des conclusions d'un sondage d'opinion publique mené par Maru les 1er et 2 novembre 2022 auprès de 1 755 travailleurs canadiens ayant l'âge légal de consommer de l'alcool, qui sont membres du panel en ligne La Voix Maru Canada de Maru/Blue. Aux fins de comparaison, un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillon) de plus ou moins 3 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau de scolarité, de l'âge, du sexe et de la région pour correspondre à la population, selon les données de recensement.

