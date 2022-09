CHICAGO, 14 septembre 2022 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de services-conseils en matière de leadership mondial et de solutions de talents sur demande, a annoncé aujourd'hui que Jonathan McBride a accepté le poste d'associé directeur mondial de la pratique en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) du cabinet.

Jonathan McBride a été chef du bureau du personnel présidentiel à la Maison-Blanche sous Barack Obama. Il a également été chef mondial de l'inclusion et de la diversité chez BlackRock, où il a supervisé le comité d'exploitation et occupé d'autres postes de direction. Il s'est joint à Heidrick & Struggles en 2021 à titre d'associé pour la pratique en matière de diversité, équité et inclusion, et celle à l'intention des directeurs principaux des ressources humaines établie à Los Angeles. Dans son nouveau rôle élargi de dirigeant de la pratique mondiale de DEI, M. McBride et son équipe se concentreront sur la prestation de recommandations aux conseils d'administration, aux chefs de la direction et aux équipes de direction dans divers domaines liés au renforcement de l'accent mis par les organisations sur leurs programmes de DEI et l'amélioration de la culture en milieu de travail.

« Sous la direction de Jonathan, notre pratique en matière de diversité, d'équité et d'inclusion collaborera avec un plus grand nombre de nos clients pour appuyer leurs efforts visant à attirer des talents extraordinaires de tous les horizons et à créer des organisations aux cultures florissantes où leurs équipes pourront atteindre tout leur potentiel, a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction, Heidrick & Struggles. Depuis des décennies, notre entreprise s'est engagée à intégrer la DEI dans la conversation sur le leadership en commençant par le sommet, pour catalyser le changement et aider nos clients à trouver des solutions pour leurs besoins uniques. La grande expertise et la vaste expérience de Jonathan seront des atouts précieux pour nos clients qui cherchent de nouvelles façons d'atteindre leurs objectifs en matière de DEI et de mesurer leurs progrès au fil du temps. »

« J'ai déjà été témoin de l'incroyable portée de Heidrick & Struggles. Je ne peux imaginer un meilleur endroit si l'on veut vraiment aider les conseils d'administration, les chefs de la direction et les autres dirigeants à répondre aux exigences changeantes et complexes d'aujourd'hui et de demain », a ajouté M. McBride.

Lyndon Taylor, qui est aujourd'hui associé directeur régional de la pratique américaine des chefs de la direction et des conseils d'administration, a dirigé le lancement de la pratique de DEI de Heidrick & Struggles en 2020, présentant au marché une pratique mondiale spécialisée qui a réuni les consultants du cabinet provenant de ses équipes de recrutement de cadres et de consultation afin d'appuyer les clients qui cherchent à créer des équipes de direction, des cultures et des organisations diversifiées, équitables et inclusives. M. McBride s'appuiera sur les solides assises établies par l'entreprise au cours des dernières décennies et, plus récemment, sous le leadership de M. Taylor, pour renforcer la diversité, l'équité et l'inclusion aux conseils d'administration et aux cadres supérieurs à l'échelle mondiale.

En 2013, M. McBride a été nommé directeur du bureau du personnel présidentiel de la Maison-Blanche sous Barack Obama. Il s'est joint à l'administration en tant qu'adjoint spécial du président et directeur adjoint du bureau du personnel présidentiel en 2009. Il a également dirigé plusieurs programmes clés, dont la coprésidence d'une initiative visant à réformer la gestion et le travail au sein du gouvernement.

Pour en savoir plus sur les offres et les perspectives d'Heidrick & Struggles en matière de DEI, cliquez ici.

