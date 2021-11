OTTAWA, ON, le 2 nov. 2021 /CNW/ - New Canadian Media est fier d'annoncer un jalon important dans son évolution : 2 000 articles publiés à ce jour ! En tant qu'organisation d'information numérique à but non lucratif composée de membres, NCM a été fondé pour mettre en lumière les voix des diasporas d'immigrants qui ne sont souvent pas entendues. Ces 2 000 articles capturent l'expérience riche et variée des nouveaux arrivants au Canada, racontée par notre talentueux collectif de journalistes de NCM.

Il s'agit d'une célébration pour tous nos membres, partenaires et collaborateurs qui ont travaillé sans relâche pour créer des médias plus diversifiés et inclusifs depuis que nous avons ouvert nos portes virtuelles en 2014.

« En tant que fondateur, je n'aurais jamais pensé que nous atteindrions un jour les 2 000 articles, avec quelque 300 signatures individuelles. Plus que le nombre, je suis impressionné par la diversité des histoires et des thèmes, qui reflète les diverses expériences vécues par les immigrants au Canada. Nous ne faisons que commencer », a déclaré George Abraham, éditeur de NCM.



NCM puise principalement dans le vaste réservoir de talents journalistiques mondiaux qui se sont rassemblés au Canada. Bien que notre objectif soit de couvrir les communautés marginalisées, racialisées et de nouveaux immigrants qui ne sont pas suffisamment reflétées dans les nouvelles grand public, notre lectorat comprend une composition diversifiée, répartie également entre les Canadiens nés ici et les nouveaux arrivants, comblant le fossé entre les deux.

Notre perspective est toujours canadienne. Nous couvrons les questions internationales, nationales, provinciales, locales et hyper locales qui trouvent un écho dans les communautés de la diaspora. Notre couverture met en lumière les perspectives des immigrants sur un vaste éventail de sujets, notamment l'actualité, l'éducation, la politique, la santé, la politique, la jeunesse, et les arts et la culture.

NCM est reconnaissant du soutien de nos partenaires avec lesquels nous avons collaboré au fil des années pour nous aider à atteindre cette étape importante : l'Association canadienne des journalistes (ACJ), TVO, ipolitics.ca, The Walrus, Metroland, The Pointer, Black Press, Village Media, The Tyee, J-source, Ryerson Journalism Review, Nieman Reports, Policy Options, La Presse canadienne, CBC, The Globe and Mail, Postmedia et autres.

Alors que nous avançons vers de nouveaux jalons, nous invitons les nouveaux journalistes canadiens, ainsi que ceux qui sont nés et qui ont grandi ici, à contribuer à la conversation nationale et à rejoindre notre collectif de 200 personnes, dont 65 font également partie du collectif NCM - ACJ.

« En moins d'une année, le collectif NCM - ACJ a créé un espace remarquable pour le dialogue interculturel entre des journalistes aux expériences vécues différentes », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ. « En nous appuyant sur cette incroyable fondation, nous sommes impatients de franchir de nouvelles étapes avec ce partenariat dans les semaines et les mois à venir ».

Un exemple en est le sondage sur la diversité dans les salles de rédaction canadiennes, que l'ACJ publiera cet automne. NCM a été un partenaire utile dans ce projet. De plus, M. Abraham agira à titre de conseiller dans le cadre du prochain cycle du programme de mentorat de l'ACJ.

« Notre objectif n'est pas seulement d'être une plateforme médiatique de plus. Nous formons un cadre de journalistes issus de l'immigration qui reflète véritablement le Canada multiculturel, tout en publiant des articles que vous ne lirez ou n'entendrez pas ailleurs », a déclaré M. Abraham. Le NCM participe activement à l'amélioration des normes professionnelles par le biais d'ateliers de formation en personne, de webinaires interactifs et de mentorat dans le cadre de son mandat éducatif.

